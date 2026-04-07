सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में अत्याचार और​ विश्वासघात वाले शासन का किया नेतृत्व- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की और उन पर अत्याचार और विश्वासघात वाले शासन का नेतृत्व करने का आरोप लगाया। बैरकपुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सत्ता में अपने तीन कार्यकालों के दौरान पश्चिम बंगाल की आर्थिक क्षमता को सुनियोजित तरीके से नष्ट कर दिया है। बैरकपुर में एक जनसभा में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने टीएमसी के 2021 के मशहूर चुनावी नारे, बांग्ला निजेर मेयेकेई चाय पर सीधा निशाना साधा और मौजूदा हालात को मुख्यमंत्री द्वारा किए गए व्यक्तिगत विश्वासघात के रूप में पेश किया। ममता दीदी मैं आपका सम्मान करता हूं, आप तीन बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं। आपने क्या किया है? आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है और उन पर अत्याचार किया है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में, आपने बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। TMC ने अपने तीन कार्यकालों के दौरान पश्चिम बंगाल की हालत और खराब कर दी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के अन्य राज्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल पीछे छूट गया है और उन्होंने राज्य के बिगड़ते औद्योगिक माहौल की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC सरकार ने जान-बूझकर व्यापार के लिए एक प्रतिकूल माहौल बनाया है। पूरे देश में निवेश और औद्योगिक विकास आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जो निवेश के मामले में आगे नहीं बढ़ रहा है और वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और इसकी मुख्यमंत्री निवेश को आने नहीं दे रही हैं। जहां बाकी देश उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहीं यहां जो उद्योग पहले से मौजूद थे, वे भी यहां से जा रहे हैं। जो लोग बंगाल में निवेश करने के बारे में सोच रहे थे, वे TMC सरकार की मौजूदगी के कारण ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जनसभा के बाद, राजनाथ सिंह ने एक रोड शो भी किया। दिन की शुरुआत में, खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से BJP उम्मीदवार दिलीप घोष ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह पार्टी डरा-धमकाकर और विपक्षी ताकतों को रोककर चुनाव जीतती है। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वोटर इस पार्टी को पूरी तरह से नकार देंगे। पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने दावा किया कि जैसे-जैसे वोटिंग का दिन करीब आएगा टीएमसी का असर तेज़ी से कम होता जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी हमेशा लोगों को धमकाकर और विपक्ष को रोककर चुनाव जीतती है।