  3. ‘महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला…’ सपा MP इकरा हसन बोलीं- नीतीश कुमार की हरकत शर्मनाक

CM Nitish Kumar pulling the hijab: बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' कक्ष में आयोजित एक समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने 1284 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लेकिन, सीएम नीतीश ने इस दौरान बुरके में आई मुस्लिम आयुष चिकित्सक के चेहरे पर लगा हिजाब अचानक नीचे कर दिया। जिसको लेकर वह अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों ने उनकी इस हरकत की जमकर आलोचना की है।

By Abhimanyu 
पढ़ें :- 'नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है...' मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक नई भर्ती हुई आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने पर कहा, “नीतीश कुमार और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए; किसी को भी किसी महिला का ‘घूंघट’ या ‘बुर्का’ हटाने का हक नहीं है।”  शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “शर्मनाक; यह सिर्फ़ उत्पीड़न है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।” एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, “नीतीश कुमार मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। उन्हें मेडिकल इलाज करवाना चाहिए।”

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इसे गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला कर दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “शर्मनाक! एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है।”

विपक्ष की आलोचनाओं के बीच जेडी(यू) एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, “विपक्ष यह क्यों नहीं देख पा रहा है कि लोगों को बिना ज़मीन दिए नौकरी मिल रही है; RJD को भी लालू के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए क्योंकि वह बीमार हैं।”

