Bihar Cabinet: सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं को दिया बड़ा तौहफा , कैबिनेट बैठक मे लगी 26 एजेंडो पर मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवायों बड़ा तौहफा दिया है। बिहार में आज सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। जिसेमें युवाओं के लिए नई नौकरियां, पटना में जीविका भवन, 8053 पंचायत में विवाह मंडप, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने समेत कई चीज़ शामिल है।

युवाओं के लिए नई नौकरी

सीएम की कैबिनेट बैठक में आज युवाओं को लेकर बड़ा फैसला जारी किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 8463 राजस्व कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं। लेकिन अब 3303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। इसके अलावा बिहार के 8053 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा । इसके मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ दिया गया है।

राजधानी पटना में जीविका अपना भवन

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत राजधानी पटना में जीविका का अपना भवन बनाए जाने पर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा गांव-गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए फैसला

कैबिनेट बैठक में आज आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपये बढ़ाकर 4,500 रुपये दिया जाएगा। बता दें की इस मीटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर जानकारी दिया था।

बिहार के 176 थानों के लिए राशि स्वीकृत

बता दें की सीएम के कैबिनेट बैठक में 280 करोड़ रुपये 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों के लिए सीसीटीवी लगाने के लिए स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही 6 बड़े शहरों में जमीन की स्वीकृति मिली।