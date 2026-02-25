सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान में मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग समझौते पर किया साइन

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मिंडा कॉर्पोरेशन के डेलीगेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया। इस डेलीगेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मिंडा और इसके जापानी जॉइंट वेंचर पार्टनर्स शामिल थे। एक्स पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टोक्यो में मिंडा कॉर्पोरेशन (स्पार्क मिंडा ग्रुप) के डेलीगेशन और इसके जापानी जॉइंट वेंचर पार्टनर्स से मिला। इसमें मिंडा कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मिंडा और स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ हिरोआकी ओमोरी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के एडवांस्ड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया।

डेलीगेशन को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आसान सुविधा, ज़मीन देने और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद के लिए पूरे सपोर्ट का भरोसा दिया गया है, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और रोज़गार पैदा करने के लिए हमारा कमिटमेंट और पक्का हुआ। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के ऑफिशियल दौरे पर जापान पहुंचे है। 25-26 फरवरी को जापान के दौरे के दौरान सीएम के दोतरफ़ा सहयोग को मज़बूत करने और राज्य के लिए निवेश के मौकों को तलाशने के मकसद से अहम मीटिंग और बातचीत में हिस्सा लेने की उम्मीद है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मित्सुई एंड कंपनी को उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव वाले निवेश के मौकों को तलाशने के लिए भी बुलाया था। टोक्यो में मित्सुई एंड कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिज़नेस यूनिट के मैनेजिंग ऑफिसर, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मिस्टर काज़ुकी शिमिज़ु और उनकी टीम के सीनियर सदस्यों के साथ एक अच्छी और आगे की सोचने वाली मीटिंग हुई। मित्सुई एंड कंपनी को उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी, ICT, सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर्स में बड़े बदलाव वाले निवेश के मौकों को तलाशने के लिए बुलाया, जो राज्य के तेज़ी से बढ़ते इंडस्ट्रियल विस्तार के साथ जुड़े हों। उ