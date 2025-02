सीएम योगी​ सदन में भड़के, बोले-हम कठमुल्लापन का देश नहीं बनने देंगे, ये समाजवादियों का दोहरा चरित्र है , जो कतई स्वीकार्य नहीं

यूपी विधानसभा का बजट सत्र 2025-26 (Budget session of UP Assembly 2025-26) मंगलवार से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले ही नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Leader of the House Chief Minister Yogi Adityanath) और उत्तर प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (Uttar Pradesh Assembly Leader of Opposition Mata Prasad Pandey) के बीच जबरदस्त गरमा-गर्मी हो गई।