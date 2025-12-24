सीएम योगी दहाड़े, बोले-परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्..., इसीलिए हम यहां बैठे हैं, भजन करने के लिए तो मठ ही पर्याप्त है

लखनऊ। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जितना सपा ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हमने नौ लाख सरकारी नौकरियां दी हैं लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

सपा की सरकार में यूपी के लोगों के सामने पहचान का संकट था। लोगों में अपने जीवन के लिए भय था अब प्रदेश की पहचान बदली है। आज देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे और एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हमने भर्तियों को पारदर्शी बनाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने भर्ती बोर्ड में रिटायर्ड डीजीपी को बैठाया है। जिससे कि नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। सज्जन को सुरक्षा और दुर्जन को ठिकाने लगाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। कोई भजन करने के लिए तो बैठे नहीं हैं। भजन करने के लिए तो मठ ही पर्याप्त है। उसी में कर लेते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्… इसीलिए तो हम आए हैं। यही हमारी शपथ है।

यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के दिए गए सुझाव के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने तंज भी कसा। नेता सदन सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो भी सुझाव हमारी सरकार को दिए हैं अगर वो सत्ता में रहने पर सपा नेताओं को देते तो समाजवादी पार्टी तितर-बितर न होती।

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार किया कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज प्रदेश की पहचान बदली है। अब प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। सपा की ही सरकार थी लेकिन पूजा पाल को सपा की सरकार न्याय नहीं दिला सकी क्योंकि हिम्मत नहीं थी।

हमारी सरकार ने तय किया कि बेटी चाहे इस पक्ष की हो या विपक्ष की उसे न्याय हम देंगे। सरकार की प्राथमिकता में है कि प्रदेश की हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं भी किसी को जबरन कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसे मैं छोडूंगा नहीं।