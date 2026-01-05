BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से आज मिलेंगे CM योगी, कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि, इसी क्रम में आज सीएम योगी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर सकते हैं।

बताया जा रहा है कि, सीएम योगी की अभी तक भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान यूपी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हो सकती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

इसके साथ ही, सीएम योगी की पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इन दोनों के साथ उनकी औपचारिक मुलाकात हो सकती है। हालांकि, पार्टी की तरफ अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है।

यूपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलें काफी समय से चल रही हैं। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद नए सिरे से पार्टी और संगठन में नेताओं का समायोजन होना था। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

 

