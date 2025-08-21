सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी राकेश कुमार किए गए सस्पेंड

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है।
लखनऊ। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी ( सदर) राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल, औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उनके टेबल में लिफाफा रखता हुआ दिख रहा है। लिफाफा रखने के बाद उक्त व्यक्ति हाथ जोड़कर चला जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राकेश सिंह को हटा दिया था।
#UPCM @myogiadityanath जी ने जनपद औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर को सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रसारित सीसीटीवी फुटेज/वीडियो के दृष्टिगत शासन/प्रशासन की छवि धूमिल किए जाने, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रतिकूल कार्य करने व उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण… pic.twitter.com/WgNNvgesHE
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 21, 2025
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी ( सदर) राकेश कुमार को सस्पेंड किए जाने की जानकारी दी गयी है। इसमें कहा गया है कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर को सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रसारित सीसीटीवी फुटेज/वीडियो के दृष्टिगत शासन/प्रशासन की छवि धूमिल किए जाने, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रतिकूल कार्य करने व उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विपरीत आचरण के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है।