सीएम योगी का बड़ा एलान: शिक्षामित्रों को अप्रैल से 10 की जगह मिलेंगे 18 हजार रुपए, अनुदेशकों को मिलेगा 17 हजार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को लेकर बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाने का एलान कर दिया है।

By शिव मौर्या 
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को लेकर बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाने का एलान कर दिया है। अब शिक्षामित्रों को 10 हजार की जगह 18 हजार रुपये मिलेंगे। ये व्यवस्था अप्रैल से लागू होगा। इसके साथ ही, अनुदेशकों को 17 हजार दिए जाएंगे।

सीएम योगी ने कहा कि, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय बनेंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। शिक्षामित्रों को अप्रैल से 18 हजार और अनुदेशकों को 17 हजार देंगे। शिक्षकों के लिए पांच लाख कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

 

