कोच गंभीर की कुर्सी जाना तय! इस दिग्गज को BCCI सौंप सकता है जिम्मेदारी

Cricket News: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है। टीम सिलेक्शन और रणनीति को लेकर आलोचनाएं हो रही हैं। जिसके बाद टीम के हेड कोच गौतम गम्भीर की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खबर है कि गंभीर को रेड बॉल टीम के कोच पद या हेड कोच के पद से हटाया जा सकता है। वहीं, नए कोच के नाम की भी चर्चा तेज हो गयी।

दरअसल, जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ के पद छोड़ने के बाद से हेड कोच गौतम गंभीर ने भारत को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2025 एशिया कप में जैसी बड़ी जीत दिलाई। लेकिन, उनके इस छोटे से कार्यकाल में भारत ने 27 साल श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई। इसके अलावा, भारत को पहली बार 0-3 से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने भारत में भारतीय टीम का सूपड़ा साफ किया था। अब साउथ अफ्रीका ने 25 साल भारत को उसी के घर में 0-2 से टेस्ट सीरीज हरायी है। जोकि भारतीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे खराब दौर है। गंभीर के कार्यकाल में भारत ने घर पर अब तक कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

सूत्रों की मानें तो बीसीसीआई गंभीर को हेड कोच के पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकती है या फिर उन्हें सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट का कोच नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, बीसीसीआई अब तक सभी फॉर्मेट के लिए एक ही कोच रखना पसंद करता है। माना जा रहा है कि गंभीर के जाने के बाद पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच बनाया जा सकता है।

साउथ अफ्रीका के हाथों 408 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद हेड कोच गंभीर ने बुधवार को कहा, “मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है। लेकिन मैं वही आदमी हूं जिसने इंग्लैंड में आपको नतीजे दिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी व एशिया कप के लिए कोच था।” इस बयान के बाद गंभीर की छुट्टी तय मानी जा रही है।