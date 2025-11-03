  1. हिन्दी समाचार
कोयंबटूर हवाई अड्डे के पास कॉलेज छात्रा का अपहरण, 3 दरिंदों ने अगवा कर किया गैंगरेप

तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रविवार देर रात एयरपोर्ट के पास तीन लोगों ने 20 साल की एक पोस्टग्रेजुएट छात्रा (Postgraduate Student) के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) किया। खबरों के मुताबिक, पीड़िता कार में बैठकर अपने प्रेमी से बात कर रही थी, तभी बाइक पर सवार तीन लोग आए और उन पर हमला कर दिया।

चेन्नई: तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रविवार देर रात एयरपोर्ट के पास तीन लोगों ने 20 साल की एक पोस्टग्रेजुएट छात्रा (Postgraduate Student) के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) किया। खबरों के मुताबिक, पीड़िता कार में बैठकर अपने प्रेमी से बात कर रही थी, तभी बाइक पर सवार तीन लोग आए और उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की और छात्रा का जबरन अपहरण ( Tamil Nadu Crime New) कर लिया।

इसके बाद आरोपी उसे एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया और उसे नग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया है कि रविवार देर रात कोयंबटूर हवाई अड्डे के पास तीन सदस्यीय गिरोह ने एक कॉलेज छात्रा का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया। कोयंबटूर के एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ कार में थी। आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी सहेली पर हमला किया, उसका अपहरण किया, उसे जबरन किसी अन्य स्थान पर ले गए और उसका यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता का इलाज चल रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने  बताया, “यौन उत्पीड़न हुआ है, पीड़िता का इलाज चल रहा है और वह सुरक्षित है। सात विशेष टीमें संदिग्धों की तलाश कर रही हैं। जैसे ही कोई सुराग मिलेगा, हम आपको सूचित करेंगे।पुलिस ने अपराधियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहे हैं और इलाके के संभावित गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। विपक्षी दल कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

भाजपा नेता के अन्नामलाई (BJP leader K Annamalai)  ने कहा  कि कोयंबटूर की घटना “बेहद चौंकाने वाली” है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “तमिलनाडु में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद से, महिलाओं के खिलाफ इस तरह के लगातार अपराध स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि असामाजिक तत्वों को कानून या पुलिस का ज़रा भी डर नहीं है। डीएमके के मंत्रियों से लेकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों तक, यौन अपराधियों को संरक्षण देने की स्पष्ट प्रवृत्ति है।”

उन्होंने कहा, “जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने के बजाय, डीएमके सरकार उन्हें केवल शासन के आलोचकों को गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त करती है, जिससे आज तमिलनाडु पूरी तरह से बदनाम है।” उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जो पुलिस बल का भी प्रभार संभालते हैं, को “अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए”।

डीएमके प्रवक्ता डॉ. सैयद हफीजुल्लाह (DMK spokesperson Dr Syed Hafeezullah) ने कहा कि कोयंबटूर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। “तमिलनाडु अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। त्वरित न्याय के लिए मामलों की त्वरित सुनवाई की जाती है। कानून कड़े बनाए गए हैं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा।”

