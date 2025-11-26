संविधान दिवस पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने दिया बड़ा संदेश, बोले- इस देश को गुस्सा नहीं, बल्कि संविधान चलाता है…

नई दिल्ली। 76वें संविधान दिवस (76th Constitution Day) के अवसर पर बुधवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा (Comedian Kunal Kamra) सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह एक टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। इस पर लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (The Constitution of India) लिखा है। इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस देश को गुस्सा नहीं, बल्कि संविधान (Constitution) चलाता है।

Outrage doesn’t run this country,

The Constitution does… pic.twitter.com/yhRSZS9JbB — Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 26, 2025

बता दें कि इससे पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा (Comedian Kunal Kamra) ने सोमवार यानी 24 नवंबर को सोशल मीडिया X पर पोस्ट की थी, जिसमें वह एक टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। टी-शर्ट में छपी तस्वीर में एक कुत्ते की फोटो और ‘RSS’ जैसा दिखने वाला अक्षर नजर आ रहा है। हालांकि पूरा ‘R’ साफ नहीं दिख रहा, इसलिए कई लोगों ने इसे ‘PSS’ भी बताया है। कामरा ने पोस्ट में लिखा, ‘यह फोटो किसी कॉमेडी क्लब की नहीं है।

Not Clicked at a comedy club ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/pV7P83jgEn — Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 24, 2025

शिवसेना नेता बोले- RSS सख्त जवाब दे

इस टी-शर्ट पर बनी लिखावट और डिजाइन पर भाजपा और शिवसेना नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। दोनों पार्टियों का आरोप है कि कामरा ने टी-शर्ट के जरिए RSS का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी।

शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि RSS को इस पर सख्त जवाब देना चाहिए। कामरा पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई बार तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं।