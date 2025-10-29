Bigg Boss 19: अनशूर कौर की बॉडी पर कमेंट करना तान्या, कुनिका ,अमाल को पड़ा महंगा , जमकर हुए ट्रोल

टीवी का मोस्ट फेमस शो बिगबॉस 19 लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। बिग बॉस का हाउस एक ऐसी जगह है, जहां कभी-कभी ज्यादा करने के चक्कर में कई कंटेस्टेंट अपने शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं। इस दौरान वह किसी के परिवार पर गंदी टिप्पणी करते हैं, तो कभी किसी की शक्ल और काम के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, जो आडियन्स को बिलकुल पसंद नही आती है।

बता दें अनशूर कौर के साथ कुछ ऐसा हुआ। कल के एपिसोड में अशनूर और अभिषेक की गलती के कारण पूरे घरवाले नॉमिनेट हो गए, जिसके बाद तान्या मित्तल से लेकर कुनिका सदानंद, नीलम गिरी और अमाल मलिक सहित कई कंटेस्टेंट 21 साल की एक्ट्रेस को बॉडी शेम करते हुए दिखाई दिए। तान्या सहित कंटेस्टेंट की इस हरकत पर अब टीवी इंडस्ट्री का गुस्सा फूटा है और कई सितारे अशनूर कौर के सपोर्ट में उत

भाई रोहन ने लगाई दूसरे ग्रुप की क्लास

बता दें कि अशनूर कौर को नेशनल टीवी पर जिस तरह से बॉडी शेम किया गया, ये देखकर उनके ऑनस्क्रीन भाई रोहन मेहरा अपना गुस्सा काबू नहीं कर सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर दूसरे ग्रुप को लताड़ लगाते हुए लिखा, “तान्या, अमाल, कुनिका, शहबाज और नीलम, एक साथ मिलकर भी आप उसका लेवल मैच नहीं कर सकते हो। वह आप सबसे 100 लेवल ऊपर है, चाहे लुक्स की बात हो या फिर मर्यादा की। उम्मीद करते हैं कि इस वीकेंड सलमान खान सर इन सभी को ये याद दिलाए कि किसी को बॉडी शेम करना इन्हें बेहतर नहीं बनाता है”।

नीलम-तान्या ने की थी अश्नूर पर भद्दी टिप्पणी

बीते एपिसोड में जब अशनूर कौर की गलती की वजह से घर वाले नॉमिनेट हुए तो नीलम ने अशनूर की तरफ इशारा करते हुए कुनिका और तान्या से कहा, “जुरासिक पार्क देखोगे”? वह यहीं पर शांत नहीं हुए नीलम-तान्या अशनूर कौर के अचानक वजन बढ़ने पर बातचीत करते दिखे। तान्या ने तो ये तक कह दिया कि अश्नूर कौर उनकी मम्मी की तरह दिखने लगी हैं। वहीं अमाल मलिक भी अशनूर की शक्ल को अंडे जैसा बताते दिखाई दिए।