कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा: राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा-पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीज़ल पर

नई दिल्ली। पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद महंगाई का बड़ा झटका लगा है। 19 किलो वाले कामर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, फरवरी से अब तक: ₹1,380 की बढ़ोतरी – सिर्फ़ 3 महीनों में 81% का इज़ाफ़ा हुआ है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कह दिया था – चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक: ₹1,380 की बढ़ोतरी – सिर्फ़ 3 महीनों में 81% का इज़ाफ़ा। चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई – हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा। और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीज़ल पर।

इससे पहले राहुल गांधी ने 28 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि, चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार! 29th April के बाद देखिए – पेट्रोल, डीज़ल, सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने अपना मुनाफ़ा रखा। अब महंगा है, तो बोझ आप पर डालेगी।सस्ते की लूट मचाती सरकार – जनता को बस महंगाई की मार।