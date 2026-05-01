मुंबई में NCB ने 1,745 करोड़ रुपये की 349 किलोग्राम हाई-ग्रेड कोकीन बरामद की

मुंबई। देश में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच मुंबई में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शहर में छापेमारी कर 349 किलोग्राम हाई-ग्रेड कोकीन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1,745 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शाह ने एनसीबी की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताते हुए टीम की सराहना भी की।

We are resolved to ruthlessly crush the narcotics cartel. The @narcoticsbureau has cracked down on a major international narcotics ring seizing 349 kgs of High-Grade cocaine worth Rs.1745 crore in Mumbai. This is a trailblazing example of bottom to top approach where the agency… — Amit Shah (@AmitShah) May 1, 2026

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह कोकीन सिर्फ मुंबई या दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश के कई बड़े शहरों के साथ विदेशों में भी इसकी सप्लाई की तैयारी थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा था, जो लंबे समय से सक्रिय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुछ विदेशी नागरिकों समेत कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा सकें। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग्स की यह खेप कहां से आई और किन-किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी।

अमित शाह ने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाते हुए एक विशाल ड्रग नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने इसे “नीचे से ऊपर” की प्रभावी जांच रणनीति बताया। बताया जा रहा है कि यह बड़ी बरामदगी कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला की तुर्की से भारत वापसी के कुछ ही दिनों बाद हुई है। सलीम डोला का नाम लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है। वह दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी माना जाता है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क के तार उससे भी जोड़कर देख रही हैं।