धराली गांव आपदा के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों और बेघर हुए लोगों को मिलेंगे इतने रुपये

Dharali flash flood: उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के मुआवजे का ऐलान किया है। घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और बेघर हुए लोगों के पुनर्वास/विस्थापन के लिए 5-5 लाख रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तरकाशी जिले की भटवाड़ी तहसील के धराली गाँव में जिन लोगों के घर आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं, उनके पुनर्वास/विस्थापन के लिए 5 लाख रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को भी 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक संबल मिल सके।

मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और स्थायी आजीविका के सुदृढ़ीकरण हेतु तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। यह समिति सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में गठित की गई है, जो एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी।

गौरतलब है कि 5 अगस्त की दोपहर लगभग 1.30 बजे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में अचानक आयी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। खीर गंगा के नाम से भी जानी जाने वाली यह बाढ़ग्रस्त धारा, अपने साथ पत्थर, चट्टानें, गाद और पानी लेकर नीचे की ओर बहकर ले आयी थी, जिससे कई इमारतें बह गईं और गाँव के बाज़ार क्षेत्र में कई लोगों की मौत हो गई। बचाव कार्य जारी है, लेकिन मृतकों की वास्तविक संख्या अभी अज्ञात है क्योंकि शव अभी भी 40-60 फीट गहरी गाद और बाढ़ से जमा हुए पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं।