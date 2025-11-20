कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप को लेकर पंजाब में शुरू किया हस्ताक्षर कैंपेन, भूपेश बघेल बोले-राष्ट्रपति को सौपेंगे ज्ञापन

नई दिल्ली। कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर अब बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस ने इसको लेकर आज राजस्थान में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, पंजाब में इसको लेकर हस्ताक्षर कैंपेन की शुरूआत की गई है। कांग्रेस महासचिव और पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि, ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ हस्ताक्षर कैंपेन के तहत पंजाब से करीब 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं।

पंजाब के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसमें बढ़-चढ़कर काम किया है। सभी को बधाई। ये फॉर्म कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के पास जमा करवा दिए गए हैं। इन्हें हर राज्य से इकट्ठा किया जा रहा है। फिर एक तय समय पर इन्हें राष्ट्रपति जी को सौंप दिया जाएगा।

वहीं, कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि, देशभर में ‘वोट चोरी’ करके सरकारें बनाई जा रही हैं, जिसका पर्दाफाश खुद राहुल गांधी जी सबूत के साथ लगातार कर रहे हैं। BJP देश के संविधान में दिए गए वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस ‘वोट चोरी’ को लेकर हमने पूरे पंजाब में प्रदर्शन किए और ‘हस्ताक्षर अभियान’ चलाया।

पूरी मुहिम के दौरान हमें करीब 27 लाख फॉर्म मिले, जिन्हें हमारे अलग-अलग संगठनों ने इकट्ठा किया है। इन सभी फॉर्म्स को हम कांग्रेस महासचिव व पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल जी और CLP लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी के माध्यम से कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल को सौंप रहे हैं।