कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने ‘वोट चोरी हस्ताक्षर’ अभियान में लोगों से जुड़ने का किया आग्रह

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress MP Priyanka Gandhi) ने शुक्रवार को देश भर के नागरिकों से पार्टी के “वोट चोरी हस्ताक्षर” अभियान में शामिल होने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा करना है। कांग्रेस नेता ने प्रत्येक व्यक्ति के मतदान के अधिकार की रक्षा और भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाले संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, वायनाड सांसद ने कहा कि प्रत्येक हस्ताक्षर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रत्येक वोट। हमारे साथ जुड़ें और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा के लिए अपना समर्थन दिखाएं। हम प्रत्येक व्यक्ति के मतदान के अधिकार और हमारे पोषित संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो हमें एक जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं।” उन्होंने एक वीडियो संदेश भी पोस्ट किया जिसमें जनता से अभियान का समर्थन करने की अपील की गई।

उन्होंने कहा,कि मैं आप सभी से हमारे वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने का आग्रह करती हूं। जिस तरह हर वोट मायने रखता है, हर हस्ताक्षर मायने रखता है, उसी तरह लोकतंत्र के लिए, उन संवैधानिक मूल्यों के लिए, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे संविधान के लिए आपकी हर आवाज़ मायने रखती है।” यह अपील कांग्रेस सांसद द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की आलोचना करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वह “चुनावी प्रक्रिया को नष्ट” करने और भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए सांठगांठ कर रहा है।

उनका यह बयान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नए आरोपों के बाद आया है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी दलों को वोट देने वाले मतदाताओं को हटाने का एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। उन्होंने लोगों से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का आग्रह किया, जहां उन्होंने अपने दावों को विस्तार से बताया। उन्होंने वायनाड में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं सभी से उनकी (राहुल गांधी) प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का आग्रह करती हूं क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और चुनाव आयोग हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया को नष्ट करने और लोकतंत्र को चुनौती देने के लिए सांठगांठ कर रहा है। हमें लोकतंत्र, संविधान और अपने देश के लिए लड़ने की ज़रूरत है।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर “भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों” को बचाने का आरोप लगाया। हालाँकि कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि तथाकथित ‘हाइड्रोजन बम’ की अभी भी आशंका है, उन्होंने दावा किया कि “कुछ खास लोग” व्यवस्थित रूप से उन अल्पसंख्यक समूहों के वोट काट रहे हैं जो विशेष रूप से कांग्रेस को वोट देते हैं। इससे पहले, राहुल गांधी की 15 दिवसीय मतदाता अधिकार यात्रा 1 सितंबर को संपन्न हुई। शक्ति प्रदर्शन में कई भारतीय ब्लॉक नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ मंच साझा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा क्षेत्र में कर्नाटक अपराध जांच विभाग (कर्नाटक सीआईडी) द्वारा शुरू की गई मतदाता धोखाधड़ी की जांच में कथित रूप से “सहयोग न करने” के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आलोचना की।