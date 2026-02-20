'बिहार में क्रिमिनल्स बेखौफ हैं क्योंकि सरकार उन्हें बचा रही है...' तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप

Patna : बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष एनडीए सरकार लगातार हमला बोल रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा कि बिहार में क्रिमिनल्स बेखौफ हैं क्योंकि सरकार उन्हें बचा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जांच के नाम पर अपराधियों के खिलाफ जीरो एक्शन होता है।

पटना में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, “बिहार में दिन-ब-दिन डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। एक्सटॉर्शन हो रहा है। क्राइम अपने पीक पर है। क्रिमिनल्स बेखौफ हैं क्योंकि सरकार उन्हें बचा रही है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ज़ीरो एक्शन होता है। सरकार क्रिमिनल्स को बचाने का काम कर रही है। यह दुख की बात है कि चीफ मिनिस्टर अनजान और बेपरवाह लग रहे हैं; उनकी हालत स्टेबल नहीं लग रही है।”

आरजेडी नेता ने आगे कहा , “वह (नीतीश कुमार) एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर बनकर रह गए हैं, जिनका इस्तेमाल BJP कर रही है। नीतीश जी ने भले ही नौ-दस बार शपथ ली हो, लेकिन उन्होंने कभी भी ज़रूरी डिपार्टमेंट दूसरों को नहीं सौंपे और अपने पास ही रखे। अब वह इतने लाचार और कमज़ोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री भी अब उनके कंट्रोल में नहीं रही।”