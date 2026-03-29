ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर उतरी भीड़, सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन

US Protests againstTrump administration : ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के लोगों ने टाइम्स स्क्वायर के आस-पास की सड़कों पर भारी भीड़ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार, शनिवार, 28 मार्च, 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क के लोगों ने टाइम्स स्क्वायर के आस-पास की सड़कों पर भारी भीड़ जमा कर ली और हाथों में तख्तियां लिए तथा नारे लगाते हुए, वहां के मशहूर बिलबोर्ड्स के सामने से मार्च किया। यह देशव्यापी “नो किंग्स” रैलियों का हिस्सा था—जो राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन की नीतियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। लोग “राजाओं” या राजशाही जैसी सत्ता को नकारते हुए नारे लगा रहे थे।

ये विरोध प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में 3,000 से ज़्यादा जगहों पर हुए, जिनका नेतृत्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन का विरोध करने वाले प्रगतिशील गठबंधन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की ओर से उठाए गए मुद्दों में आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाइयां, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की भागीदारी, बढ़ती महंगाई और सत्तावादी मनमानी या लोकतांत्रिक मानदंडों/संवैधानिक सीमाओं के लिए खतरों के व्यापक आरोप शामिल थे।