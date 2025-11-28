Cyclone Senyar and Ditwah: भारत के वेदर सिस्टम पर साइक्लोन दित्वा और सेन्यार असर, चार राज्यों में अलर्ट जारी

Cyclone Senyar and Ditwah: हाल ही चर्चा में आए साइक्लोन दित्वा (Cyclone Ditwah) और साइक्लोन सेन्यार (Cyclone Senyar) ने भारत के लिए चिंता पैदा कर दी है। साइक्लोनिक स्टॉर्म “डिटवाह” और साइक्लोन “सेन्यार” के बचे हुए हिस्सों की वजह से तेज़ी से बदल रहा वेदर सिस्टम भारत के बड़े हिस्सों, खासकर दक्षिणी और तटीय इलाकों पर असर डाल रहा है।

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार, साइक्लोन दित्वा (Cyclone Ditwah), जो पहले एक डीप डिप्रेशन था, अभी श्रीलंका के तटीय इलाके और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। यह सिस्टम उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, और अनुमान है कि यह 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुँच जाएगा।

इस बीच, साइक्लोन सेन्यार (Cyclone Senyar) का जो बचा हुआ हिस्सा है, वह मलक्का स्ट्रेट के ऊपर कम दबाव वाले एरिया में कमज़ोर हो गया है, लेकिन इसका असर, दितवाह के तेज़ होने के साथ मिलकर, बंगाल की खाड़ी और आस-पास के इलाकों में अस्थिर हालात पैदा कर रहा है।

दोनों साइक्लोन के प्रभाव से कई दक्षिणी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसमें तमिलनाडु में सबसे खराब मौसम है। आईएमडी ने 28 और 29 नवंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, खासकर उन जिलों में जहां पहले से ही पानी भरा हुआ है और मिट्टी गीली है। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश भी अलर्ट पर हैं, 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है, जब यह सिस्टम तट के करीब जाएगा।

केरल, माहे, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है, हालांकि इन इलाकों में बारिश की तीव्रता ज़्यादा लोकल रहने की उम्मीद है। दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में, बारिश 29 नवंबर के आसपास सबसे ज़्यादा होने की संभावना है, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ज़्यादा बारिश हो सकती है। अचानक बाढ़ और शहरों में पानी भरने की बढ़ती संभावना के कारण बारिश की तीव्रता और फैलाव पर करीब से नज़र रखी जा रही है।

28 नवंबर तक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में, जिनमें कन्याकुमारी, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन शामिल हैं, कम से मध्यम स्तर की अचानक बाढ़ का खतरा बताया गया है। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 दिसंबर तक आंधी-तूफान जारी रहने की उम्मीद है। केरल और माहे में 29 नवंबर तक ऐसे ही हालात रहेंगे। IMD ने चेतावनी दी है कि इस दौरान बिजली गिरने का बड़ा खतरा है, खासकर तटीय और निचले इलाकों में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अलग तरह के अशांत हालात हैं, 28 और 29 नवंबर को आंधी-तूफान के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

जहां दक्षिण भारत में साइक्लोनिक बारिश हो रही है, वहीं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम का पैटर्न बिल्कुल अलग है। अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में मिनिमम टेम्परेचर में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसमें गिरावट आएगी। 28 से 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश और हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली इलाके के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहने की उम्मीद है।

पूर्वी राजस्थान में भी 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच घना कोहरा रहने की उम्मीद है, जबकि पंजाब में 28 और 29 नवंबर को कोल्ड वेव चलेगी। राजस्थान में 3 और 4 दिसंबर को फिर से कोल्ड वेव की स्थिति रहेगी। इसके उलट, मध्य भारत में अगले दो दिनों में मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों में मिनिमम टेम्परेचर में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ मौसम थोड़ा गर्म होने की संभावना है।