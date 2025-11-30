  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Operation Sagar Bandhu : 21 टन राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंचे भारतीय विमान, फंसे हुए भारतीयों को लाएंगे वापस

Operation Sagar Bandhu : 21 टन राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंचे भारतीय विमान, फंसे हुए भारतीयों को लाएंगे वापस

दित्वाह चक्रवात (Cyclone Ditwah) ने श्रीलंका में भीषण तबाही मचाई है। संकट के इस समय में अपने पड़ोसी देश के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वायुसेना (Air Force) के मुताबिक दिल्ली के निकट हिंडन एयर बेस (Hindon Air Base) से सी-130 (C-130) और आईएल-76 विमान (IL-76 Aircraft) राहत सामग्री लेकर श्रीलंका के लिए रवाना हुए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दित्वाह चक्रवात (Cyclone Ditwah) ने श्रीलंका (Sri Lanka) में भीषण तबाही मचाई है। संकट के इस समय में अपने पड़ोसी देश के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वायुसेना (Air Force) के मुताबिक दिल्ली के निकट हिंडन एयर बेस (Hindon Air Base) से सी-130 (C-130) और आईएल-76 विमान (IL-76 Aircraft) राहत सामग्री लेकर श्रीलंका (Sri Lanka) के लिए रवाना हुए हैं। इन विमानों में 21 टन राहत सामग्री, 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मी (NDRF Personnel) और 8 टन उपकरण हैं।

पढ़ें :- Cyclone Senyar and Ditwah: भारत के वेदर सिस्टम पर साइक्लोन दित्वा और सेन्यार असर, चार राज्यों में अलर्ट जारी

रविवार सुबह को दी गई जानकारी में वायुसेना ने बताया कि राहत सामग्री लेकर निकले इन विमानों ने कोलंबो में लैंड किया है। भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए न केवल राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, बल्कि एनडीआरएफ (NDRF) की रेस्क्यू टीम श्रीलंका में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में लगी हुई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अहमदाबाद में भारतीय आर्म्ड फोर्सेज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए आयोजित की गई मैराथन, 24 हजार से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

अहमदाबाद में भारतीय आर्म्ड फोर्सेज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए आयोजित की...

Operation Sagar Bandhu : 21 टन राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंचे भारतीय विमान, फंसे हुए भारतीयों को लाएंगे वापस

Operation Sagar Bandhu : 21 टन राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंचे भारतीय...

मोदी सरकार खुद संसद को करना चाहती है डिरेल, अब तक के सबसे छोटे शीतकालीन सत्र को लेकर भड़के गौरव गोगोई

मोदी सरकार खुद संसद को करना चाहती है डिरेल, अब तक के...

Parliament Winter Session 2025 : राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक संपन्न, शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार

Parliament Winter Session 2025 : राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक...

बर्थडे पार्टी में चली ताबड़तोड़ गोलिया, चार की मौत दस घायल, पार्टी में बच्चे और महिलाएं भी थी मौजूद

बर्थडे पार्टी में चली ताबड़तोड़ गोलिया, चार की मौत दस घायल, पार्टी...

JEE Mains Exam 2026 : एनटीए जेईई मेन के आवेदन पत्र में सुधार के लिए कल खोलेगा करेक्शन विंडो, इन विवरणों में कर सकते हैं बदलाव

JEE Mains Exam 2026 : एनटीए जेईई मेन के आवेदन पत्र में...