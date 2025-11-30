Operation Sagar Bandhu : 21 टन राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंचे भारतीय विमान, फंसे हुए भारतीयों को लाएंगे वापस

दित्वाह चक्रवात (Cyclone Ditwah) ने श्रीलंका में भीषण तबाही मचाई है। संकट के इस समय में अपने पड़ोसी देश के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वायुसेना (Air Force) के मुताबिक दिल्ली के निकट हिंडन एयर बेस (Hindon Air Base) से सी-130 (C-130) और आईएल-76 विमान (IL-76 Aircraft) राहत सामग्री लेकर श्रीलंका के लिए रवाना हुए हैं।
नई दिल्ली। दित्वाह चक्रवात (Cyclone Ditwah) ने श्रीलंका (Sri Lanka) में भीषण तबाही मचाई है। संकट के इस समय में अपने पड़ोसी देश के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वायुसेना (Air Force) के मुताबिक दिल्ली के निकट हिंडन एयर बेस (Hindon Air Base) से सी-130 (C-130) और आईएल-76 विमान (IL-76 Aircraft) राहत सामग्री लेकर श्रीलंका (Sri Lanka) के लिए रवाना हुए हैं। इन विमानों में 21 टन राहत सामग्री, 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मी (NDRF Personnel) और 8 टन उपकरण हैं।
#OperationSagarBandhu 🇮🇳✈️@IAF_MCC C-130J lands in Colombo with ~12 tons of tents, blankets, hygiene kits & ready-to-eat food.
Two @IN_R11Vikrant Chetak helicopters deployed with @airforcelk for search & rescue ops.
Two aircraft carrying 20+ tons of relief + NDRF teams landed… pic.twitter.com/Tpfg3Jz3l8
— The Alternate Media (@AlternateMediaX) November 30, 2025
रविवार सुबह को दी गई जानकारी में वायुसेना ने बताया कि राहत सामग्री लेकर निकले इन विमानों ने कोलंबो में लैंड किया है। भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए न केवल राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, बल्कि एनडीआरएफ (NDRF) की रेस्क्यू टीम श्रीलंका में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में लगी हुई है।