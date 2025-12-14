Indian Premier League में डेविड मिलर मिनी ऑक्शन में हो सकते है सबसे महंगे खिलाड़ी, 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है ऑक्शन

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर (Former Indian cricketer Sanjay Bangar) ने बताया कि क्यों दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) के मिनी ऑक्शन में सबसे ज़्यादा डिमांड वाले खिलाड़ियों में से एक बन सकते हैं। 16 दिसंबर को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन होना है। जियोस्टार के शो IPL ऑक्शन मोस्ट वांटेड पर बोलते हुए बांगर ने कहा कि मिलर की साबित हो चुकी फिनिशिंग क्षमता, हाई-प्रेशर वाली स्थितियों में उनका विशाल अनुभव और मिडिल ऑर्डर में उनकी अनुकूलन क्षमता उन्हें उन फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत ही मूल्यवान विकल्प बनाती है। वह टीमे अपनी बैटिंग लाइन-अप को मज़बूत करना चाहती हैं।

संजय बांगर ने कहा कि कि गुजरात टाइटन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (Gujarat Titans and Kolkata Knight Riders) जैसी टीमें इस बाएं हाथ के बल्लेबाज में काफी दिलचस्पी दिखा सकती हैं। बांगर ने कहा कि मिलर का शांत स्वभाव और लगातार मैच खत्म करने की क्षमता उन्हें T20 क्रिकेट के एलीट फिनिशर्स में शामिल करती है। उनके अनुसार यह दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज नीलामी में सबसे महंगे तीन खिलाड़ियों में शामिल हो सकता है। डेविड मिलर इस नीलामी में सबसे महंगे तीन खिलाड़ियों में से एक होंगे। कई टीमों को उनकी फिनिशिंग क्षमता वाले खिलाड़ी की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए गुजरात टाइटन्स को उनके अनुभव से फायदा होगा, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स भी उन्हें टारगेट कर सकती है, खासकर आंद्रे रसेल के रिटायरमेंट और उनके पास मौजूद अच्छी रकम को देखते हुए। बांगर ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2026 की नीलामी में INR 64.30 करोड़ के सबसे ज़्यादा बचे हुए पर्स के साथ उतर रही है। जिससे उन्हें बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगाने में काफी लचीलापन मिलेगा। आंद्रे रसेल के टीम का हिस्सा न होने के कारण बांगर ने सुझाव दिया कि डेथ ओवरों में मैच जिताने वाले प्रभाव के मामले में मिलर उनकी जगह ले सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर एमएसके प्रसाद (Former Indian cricketer MSK Prasad) ने वेंकटेश अय्यर की केकेआर के लिए एक बहुमुखी और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में प्रशंसा की, और ओपनिंग पारी को संभालने से लेकर ज़रूरत पड़ने पर मैच खत्म करने तक, अलग-अलग भूमिकाओं में ढलने की उनकी क्षमता पर ज़ोर दिया। गौरतलब है कि केकेआर ने पिछले साल के मेगा-ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को भारी भरकम INR 23.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उस सीज़न में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। नतीजतन, KKR ने उन्हें 2026 की नीलामी से पहले रिलीज़ कर दिया। हालांकि वे अभी भी उन्हें कम कीमत पर फिर से साइन करने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। अय्यर पिछले सीज़न में KKR के लिए अच्छे रहे हैं, उन्होंने हाई-प्रेशर वाली स्थितियों में कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं।