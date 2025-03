आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स में से कौन मारेगा बाजी? आंकड़ों से समझें किसका पलड़ा भारी

आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स में से कौन मारेगा बाजी? आंकड़ों से समझें किसका पलड़ा भारी

DC vs LSG Head to Head in IPL: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) की टीमें आज एक-दूसरे के खिलाफ अपने आईपीएल 2025 के अभियान की शुरुआत करने वाली है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा, जोकि लीग में इन दोनों टीमों के बीच खेलना जाने वाला छठा मुक़ाबला होगा। आइये जान लेते हैं कि डीसी और एलएसजी के बीच खेले गए आईपीएल मुकाबलों में किसका पलड़ा भारी रहा है।