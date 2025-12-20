20 दिसम्बर 2025 का राशिफल : मेष, कर्क सहित इन राशियों का शुरू हो रहा है गोल्डन टाइम , पढ़ें अपना राशिफल

Horoscope Today, 20 December 2025 : शनिवार 20 दिसंबर को चंद्रमा का धनु राशि में गोचर होने जा रहा है। इस दौरान चंद्रमा से द्वादश भाव में बुध वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। इस संयोग से अनफा योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष में इसे एक शुभ योग माना जाता है। यह योग मानसिक स्थिति को बेहतर करता है और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, प्रभाव से मेष, कर्क, सिंह सहित कई राशियों के जातकों को करियर में तरक्की मिलेगी और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है?

मेष – आज आपका दिन ऊर्जा, साहस और नेतृत्व की क्षमता से भरा रहेगा। आज आपके सामाजिक नेटवर्क से लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं।

वृषभ – आज आप स्पष्टता और आत्मनिरीक्षण की ओर आकर्षित रहेंगे। करियर ले कार्यों में संतुलन और भरोसेमंद रणनीतियाँ आपके लिए शुभ रहेंगी। क्रोध ना करें।

मिथुन – आज संचार और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आज मित्रों का सपोर्ट मिलेगा आज व्यापार से लाभ हो सकता है। आज धर्म कर्म में मन लगेगा।

कर्क – आज भावनात्मक स्पष्टता, योजना और काम के अवसर प्रमुख रहेंगी। जमीन और मकान से जुड़े कार्य अगर सोच रहे हैं तो पूर्ण हो सकता है माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज रचनात्मकता और आत्म-विश्वास आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक लाभ हो सकता है,दिन अच्छा बीतेगा।

कन्या – आज विचार-विनिमय और घरेलू संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यों में संतुलन और योजनाएँ उपयोगी रहेंगी। रिश्तों में भरोसे और साझा निर्णयों पर ध्यान दें।

तुला – आज आप संचार और सौहार्द से परिणाम प्राप्त करेंगे। करियर में बातचीत, प्रस्तुति और सौदे सफल रहेंगे। परिवार में शांति बनी रहेगी स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा।

वृश्चिक – आज आपका धैर्य और रणनीति आपको लाभ देंगे। घनिष्ठता और स्पष्ट बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक बजट-नियंत्रण सफल रहेगा।

धनु – आज आपकी उत्साह और आत्म-विश्वास काम में प्रगति ला सकते हैं। अग्रसर विचार और ऊर्जा आपको नई राह दिखाएंगे।

मकर – आज रणनीति,योजना और आत्म-निरीक्षण महत्वपूर्ण हैं।रणनीति और तैयारी से सफलता मिलेगी। दीर्घकालिक योजनाएँ लाभदायक।

कुंभ – आज आपको नवीन विचार और सहयोग से लाभ मिलेगा। टीम वर्क और नए विचारों से उन्नति। साझेदारी और समझ से रिश्ते आगे बढ़ेंगे।

मीन – आज का दिन आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और भावनात्मक गहराई के लिए अनुकूल है। कला, रचनात्मक कामों में सफलता की संभावना हैं।