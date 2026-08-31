देहरादून जिम मालिक मोहम्मद दीपक को कोर्ट से ‘सुप्रीम राहत’, FIR पर स्टे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देहरादून (Dehradun) के जिम मालिक मोहम्मद दीपक (GYM owner Mohammad Deepak) के खिलाफ दर्ज FIR पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगाई है, जिसमें उन्हें मामले से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट करने से रोका गया था।