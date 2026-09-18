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निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली ने किया सुसाइड, हरिद्वार में चला रहा था कुछ दिनों से चाय की दुकान

हरिद्वारा के भूपतवाला क्षेत्र में चाय के खोखे के अंदर एक व्यक्ति का शव फंदे से ​लटका मिला था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में पुलिस ने मृतक कीक पहचान सुरेंद्र कोली के रूप में की, जो निठारी कांड का आरोपी था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

हरिद्वार। देश के बहुचर्चित और सनसनीखेज मामले में निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में खुदकुशी कर ली है। सुरेंद्र कोली का शव चाय की दुकान में रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि, काफी दिनों से वो हरिद्वार में चाय बेचने का काम करता था। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड में कोली को बरी कर दिया था।

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हरिद्वारा के भूपतवाला क्षेत्र में चाय के खोखे के अंदर एक व्यक्ति का शव फंदे से ​लटका मिला था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में पुलिस ने मृतक कीक पहचान सुरेंद्र कोली के रूप में की, जो निठारी कांड का आरोपी था।

बीते कुछ समय से सुरेंद्र कोली भूपतवाला क्षेत्र में झुग्गी में रहता था। यहां पर वो चाय का का एक खोखा लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। शुक्रवार सुबह आसपास के लोगों को अंदर कुछ संदिग्ध लगा, जिसके बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दी।

सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इस दौरान अंदर सुरेंद्र कोली का शव लटका मिला। पुलिस का कहना है कि, जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है।

 

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