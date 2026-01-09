दिल्ली विधानसभा स्पीकर का बड़ा एक्शन, चार AAP विधायक पूरे विंटर सेशन के लिए सस्पेंड

4 AAP MLAs suspended for Winter Session: शीतकालीन सत्र के बीच दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया है। विधानसभा स्पीकर ने विंटर सेशन की बाकी अवधि के लिए चार आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इन विधायकों पर सदन की कार्यवाही में “बाधा डालने” का आरोप है।

एक बयान में, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि “सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने और इसके अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण”, विपक्षी सदस्य (AAP) सोम दत्त, जरनैल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को विंटर सेशन की बाकी अवधि के लिए सदन से सस्पेंड किया जाता है। जरनैल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को पहले भी कार्यवाही में कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में तीन दिनों के लिए विंटर सेशन से सस्पेंड किया गया था।

सस्पेंड किए जाने के बाद संजीव झा ने मीडिया से कहा, “विधानसभा अध्यक्ष ने कपिल मिश्रा द्वारा बनाये गए फ़र्ज़ी वीडियो को जांच कराने के लिए Lab में भेजने की बात कही थी। हमने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि जब तक वीडियो की जाँच ना हो जाये तब तक इसे शेयर ना किया जाये और इसके लिए हमें सदन से बाहर निकाल दिया गया। सरकार ने प्रदूषण, गंदे पानी, ठंड से हो रही मौतें और बदहाल कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कराई। आज इस पर चर्चा होनी थी लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने हमें सदन से बाहर निकाल दिया।”