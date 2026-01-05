Delhi Assembly Winter Session : गैस मास्क लगाकर सदन में पहुंचे आप विधायक, नेता विपक्ष आतिशी बोलीं- बीजेपी सरकार की लापरवाही ने पूरी दिल्ली को बना दिया गैस चैंबर

  1. हिन्दी समाचार
Delhi Assembly Winter Session : दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज आज  बेहद हंगामेदार माहौल में हुआ।  सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पक्ष और विपक्ष से ‘रचनात्मक सहयोग’ की अपील की, वहीं मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

By संतोष सिंह 
प्रदूषण पर AAP के मार्च

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी विधायक चेहरों पर मास्क लगाकर पहुंचे थे, जो दिल्ली की जहरीली होती हवा का प्रतीक था। हाथों में तख्तियां और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए AAP विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है।

पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री का विरोध मार्च

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ AAP नेता आतिशी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। मास्क लगाए हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोग खुली हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि हर दिल्लीवासी को इस तरह मास्क पहनकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। हम आज सदन में बीजेपी सरकार को एक्सपोज करने के लिए आए हैं। उनकी लापरवाही ने पूरी दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया है। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार प्रदूषण पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। हम Mask पहनकर विधानसभा में गए लेकिन हमें बाहर निकाल दिया गया।

अगर हमारे Mask उतारने से प्रदूषण कम हो जाएगा तो हम हटा देंगे लेकिन इससे प्रदूषण कम नहीं होगा : आप विधायक कुलदीप कुमार

आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए गंभीरता से काम करे, लेकिन वह Data चोरी करने में व्यस्त है। जनता परेशान है लेकिन बीजेपी सरकार को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ रहा है। लोग दिल्ली छोड़कर जाने को मजबूर हैं लेकिन रेखा गुप्ता सरकार Mask हटाने को कह रही है। अगर हमारे Mask उतारने से प्रदूषण कम हो जाएगा तो हम हटा देंगे लेकिन इससे प्रदूषण कम नहीं होगा।

LG साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी सुन नहीं रही है या वह Idea नहीं दे पा रहे हैं?

आप विधायक संजीव ने कहा कि LG साहब ने पहले कहा था कि दिल्ली सरकार चाहे तो 80 फीसदी प्रदूषण कम हो सकता है लेकिन अब LG साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं LG साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी सुन नहीं रही है या वह Idea नहीं दे पा रहे हैं? दिल्ली सरकार अपने नकारेपन को छिपाने के लिए विधानसभा के अंदर नौटंकी कर रही है।

पॉलिसी और डिलीवरी पर हो बात : सीएम रेखा गुप्ता

विपक्ष के आक्रामक तेवरों के बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बेहद सधे हुए अंदाज में सत्र की शुरुआत की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से विपक्ष को संदेश देते हुए कहा कि विधानसभा का यह सत्र ‘पॉलिसी और डिलीवरी’ के लिए बुलाया गया है, न कि शोर-शराबे के लिए। अपने संबोधन में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और मैं सबका अभिनंदन करती हूं। मेरी यही अपील है कि पक्ष और विपक्ष, दोनों अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दिल्ली के महत्वपूर्ण विषयों पर यहां रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए. सभी विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाएं।

हम भाग नहीं रहे हैं, प्रदूषण मद्दे पर सीएम रेखा

प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार भाग नहीं रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर सरकार ने स्वयं आगे बढ़कर चर्चा का आमंत्रण दिया है। मैं चाहती हूं कि सभी विधायक इसमें सार्थक भूमिका निभाएं ताकि हम दिल्ली को बेहतर समाधान दे सकें। दिल्ली के भविष्य और वर्तमान के लिए यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक-एक क्षण जनता के हित में उपयोग होना चाहिए।

