Delhi Car Blast : कार ब्लास्ट में पायल घोष की फ्रेंड की मौत, एक्ट्रेस बोली- मुझे अभी भी नहीं हो रहाविश्वास …

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले (Red Fort) के पास बीते सोमवार को हुए कार ब्लास्ट (Car Blast) ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 12 लोगों की जान गई है और कई अन्य लोग घायल हैं। इसी हादसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष (Payal Ghosh) ने अपनी करीबी स्कूल फ्रेंड सुनीता मिश्रा (School Friend Sunita Mishra) को खो दिया है, उनकी भी जान चली गई है।

पायल की दोस्त की गई जान

बता दें कि इस बम धमाके (Car Blast) से ठीक एक हफ्ते पहले एक्ट्रेस पायल घोष (Payal Ghosh) ने अपनी दोस्त सुनीता मिश्रा से बातचीत किया था। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब नहीं रहीं। हमने एक हफ्ते पहले ही बात की थी। वो जिंदगी से भरी हुई थीं। हमेशा मुस्कुराती थीं। हमेशा सकारात्मकता फैलाती थीं। इतनी दयालु आत्मा का इतने क्रूर तरीके से चले जाना अवास्तविक लगता है।

अपने रिश्ते पर एक्ट्रेस पायल घोष (Payal Ghosh) ने आगे कहा- ‘वो सिर्फ दोस्त नहीं थीं। वो परिवार थी। हम साथ बड़े हुए। सपने, हंसी और संघर्ष शेयर किए। उन्हें इस तरह खोना। इसके लिए शब्द नहीं हैं। एक्ट्रेस ने इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के समर्थन और एकजुटता के लिए जनता से अपील किया है।