एयरपोर्ट से सीधे LNJP अस्पताल पहुंचे PM मोदी, दिल्ली कार ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के अपनी दो दिवसीय दौरे से वापस लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री दिल्ली कार ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वो घायलों से बातचीत कर घटना के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही, डॉक्टरों को बेहतर उपचार करने के निर्देश भी दिए।

उधर, जांच एजेंसी लगातार इस घटना के बाद कार्रवाई में जुट गई है। यूपी से लेकर दिल्ली तक इस नेटवर्क में शामिल लोगों की तलाश एजेंसियां कर रही हैं। कई ​संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। साथ ही, जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। कुलगाम, शोपियां और सोपोर जिलों में पुलिस ने एक साथ सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी कर संगठन की गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया है।

काले मास्क वाले संदिग्ध को माना जा रहा उमर

शुरूआती जांच में यह बात सामने आई है कि आतंकी उमर कार में अकेला था। उसने अपने साथियों की मदद से कार में पहले से विस्फोटक फिट किया था। पुलिस को कार के अंदर भी शव के चीथड़े मिले हैं। धमाके से पहले के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को काले रंग का मास्क पहने कार में बैठते देखा गया है। एजेंसियों का मानना है कि यह व्यक्ति उमर ही है।