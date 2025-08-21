दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा, अब 24 घंटे तैनात रहेंगे CRPF के हथियारबंद जवान

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) की सुरक्षा में केंद्र सरकार ने इजाफा कर दिया है। सीएम आवास पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने ये फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) के आवास के बाहर अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में कई और बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें सीआरपीएफ (CRPF) की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सीआरपीएफ (CRPF) के जवान मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है। सीएम की सुरक्ष के साथ-साथ मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सीएम की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ

बुधवार को ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में नागरिकों से बातचीत करते समय रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर हमला हुआ था। इसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। खासकर दिल्ली के राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह चिंता और बढ़ गई थी। पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा करती थी। जेड-कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा में से एक है। इसमें 20 से ज्यादा जवान, करीबी सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर और एस्कॉर्ट व्हीकल शामिल होते हैं। यह सुरक्षा केवल उन लोगों को दी जाती है जिन पर खतरा ज्यादा होता है।

आरोपी के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज

इस हमले में आरोपी राजेश खिमजी को पुलिस ने तुरंत ही पकड़ लिया था। उसे बुधवार को ही देर शाम दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है, जिसमें 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर

खुफिया ब्यूरो (IB) और स्पेशल सेल की टीम ने बुधवार को आरोपी से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, राजेश खिमजी मंगलवार सुबह राजकोट से पहली बार ट्रेन से दिल्ली आया था। वह सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन में रुका था। खिमजी की मां, भानुबेन ने कहा कि उनके बेटे ने कुत्तों के प्रति अपने प्रेम के कारण ऐसा किया।

सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव

आरोपी की मां ने अपने बेटे की ओर से किए गए हमले पर मुख्यमंत्री से माफी मांगी और कहा कि उनका परिवार गरीब है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पर हमला हुआ इसके बाद सुरक्षा में चूक न हो, इसलिए CRPF को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। Z-श्रेणी की सुरक्षा मिलने का मतलब है कि अब मुख्यमंत्री के साथ हर समय सुरक्षाकर्मी रहेंगे।