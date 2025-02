Live- दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वासुदेव घाट पहुंचकर मंत्रियों के साथ की यमुना आरती

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सत्तारूढ होते ही दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने सत्ता संभालने के बाद अपने मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट (Vasudev Ghat) पर यमुना आरती (Yamuna Aarti) में भाग लिया। इसके बाद वह अपनी पहली कैबिनेट बैठक करेंगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य, वित्तीय पारदर्शिता और पर्यावरण शामिल हैं।

#WATCH | Newly sworn-in Delhi CM @gupta_rekha and other ministers perform Yamuna Aarti at Vasudev Ghat#RekhaGupta pic.twitter.com/HD2t2dk6dy

— DD News (@DDNewslive) February 20, 2025