Delhi-Dehradun Expressway Road Accident : काल बनकर डंपर कार पर पलटा, इसमें सवार परिवार के सात लोगों की मौके पर ही मौत

Delhi-Dehradun Expressway Road Accident : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (Delhi-Dehradun Expressway) पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सहारनपुर के सैय्यद माजरा गांव (Syed Majra Village) का रहने वाला एक परिवार कार से कहीं जा रहा था। जैसे ही कार गांव की सीमा पार करके एक्सप्रेसवे पर पहुंची, उसी समय देहरादून की दिशा से तेज रफ्तार में खनिज से भरा एक डंपर आ रहा था। जो अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार को अचानक सामने देखकर डंपर चालक ने ब्रेक लगाए, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया। नियंत्रण खोने पर डंपर सीधे कार के ऊपर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह डंपर के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, कार में मौजूद सात लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कड़ी मशक्कत के बाद निकलवाया। जेसीबी (JCB) की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को डंपर के नीचे से निकलवाया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Congress MP Imran Masood) भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।

इनकी हुई मौत

संदीप(35) पुत्र महेंद्र

रानी पत्नी महेंद्र

रानी की बेटी

एक अज्ञात उम्र 45

विपिन, संदीप की मौसी का लड़का दौलतपुर, चिलकाना

उमेश सिंह 52 (मेहदुदपुर रावली हरिद्वार) समधी महेन्द्र सिंह का

कार में सवार परिवार कहां जा रहा था। इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात रोककर बचाव कार्य चलाया गया। फिलहाल पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और हादसे की जांच जारी है। वहीं मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जाम लगा दिया।