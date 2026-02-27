  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Delhi Liquor Scam : राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज की तीखी प्रतिक्रिया, बोले-ED और CBI अफसरों को इंडिया गेट पर देनी चाहिए फांसी

Delhi Liquor Scam : राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज की तीखी प्रतिक्रिया, बोले-ED और CBI अफसरों को इंडिया गेट पर देनी चाहिए फांसी

दिल्ली शराब नीति घोटाला (Delhi Liquor Policy Scam) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई (CBI) आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी और चार्जशीट में गंभीर खामियां पाई गईं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला (Delhi Liquor Policy Scam) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई (CBI) आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी और चार्जशीट में गंभीर खामियां पाई गईं। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) कोर्ट से बाहर निकले और मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। हालांकि CBI फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैरायरी कर रही है।

पढ़ें :- दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल समेत सभी आरोपी बरी, मनीष सिसोदिया बोले- सत्य की फिर से जीत हुई

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)  के बरी के मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ED और CBI पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ED और CBI अफसरों को इंडिया गेट पर फांसी देनी चाहिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अभिनेता महेश बाबू साथ दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, सात साल बाद भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री कर रही है वापसी

अभिनेता महेश बाबू साथ दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, सात साल बाद भारतीय सिनेमा...

UP News : सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी को फिर मिला एक वर्ष का सेवा विस्तार

UP News : सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी को फिर...

Delhi Liquor Scam : राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज की तीखी प्रतिक्रिया, बोले-ED और CBI अफसरों को इंडिया गेट पर देनी चाहिए फांसी

Delhi Liquor Scam : राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर AAP नेता...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से बंद कमरे में की मीटिंग

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन...

राज्यसभा की पांचवी सीट जीतने के लिए राजद ने खेला दाव, मृत्यु के बाद भी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन बनेंगे जीत का कारण

राज्यसभा की पांचवी सीट जीतने के लिए राजद ने खेला दाव, मृत्यु...

पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, तालिबान ने अफगानिस्तान को बना दिया भारत का ‘उपनिवेश’

पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, तालिबान ने अफगानिस्तान को...