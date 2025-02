Delhi New CM : रेखा गुप्ता होंगी ​दिल्ली की नई मुख्यमंत्री,बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला

दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता (Delhi New CM Rekha Gupta) होंगी। प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित होने के 11 दिन बाद आज यानी बुधवार को आखिरकार दिल्ली को नया मुख्यमंत्री (Delhi New CM Name Announced) मिल गया है।