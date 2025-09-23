  1. हिन्दी समाचार
  3. Delhi News : नवरात्रि के पहले दिन जहरीला कुट्टू का आटा खाने से 200 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

उत्तर पश्चिम जिला (North West District) के विभिन्न इलाके में जहरीला कुट्टू का आटा खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार हो गए। सभी को बाबू जगजीवन राम अस्पताल (Babu Jagjivan Ram Hospital)  में लाया गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। उत्तर पश्चिम जिला (North West District) के विभिन्न इलाके में नवरात्रि के पहले दिन  जहरीला कुट्टू का आटा खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार हो गए। सभी को बाबू जगजीवन राम अस्पताल (Babu Jagjivan Ram Hospital)  में लाया गया। जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह (District Deputy Commissioner of Police Bhishma Singh) ने बताया कि मंगलवार तड़के 6.10 बजे जहांगीरपुरी थाना पुलिस (Jahangirpuri Police Station) को बड़ी संख्या में लोगों के कुट्टू का आटा खाने के बाद बेचैनी की शिकायत किए जाने की सूचना मिली।

सूचना पर पुलिस तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल (Babu Jagjivan Ram Hospital) पहुंची। जहां पूछताछ करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशेष यादव (Chief Medical Officer Dr. Vishesh Yadav) ने बताया कि जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर जैसे इलाकों से लगभग 150-200 लोग उल्टी की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आए थे।

उन्होंने बताया कि सभी मरीजों की हालत स्थिर पाई गई। किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी भी मामले की गंभीरता की सूचना नहीं है। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय दुकानदारों, विक्रेताओं और निवासियों को बीट स्टाफ और जन संबोधन प्रणालियों के माध्यम से जागरूक कर रही है। मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग (Food Department) को भी सूचित कर दिया गया है।

