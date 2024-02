Delhi News : गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिरा, 3-4 लोग घायल

नई दिल्ली। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन (Gokulpuri Metro Station) की चारदीवारी का एक साइड स्लैब आज गिर गया है । दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, घटना में घायल एक व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। कम से कम 3 से 4 लोग घायल हो गए है। एक व्यक्ति मलबे में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य को मामूली चोटें आईं है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय टिर्की (DCP North East Joy Tirkey) ने बताया कि जेसीबी और क्रेन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस (Local Police) और मेट्रो स्टाफ (Metro staff) मौके पर मौजूद हैं। घटना में केस दर्ज कर लिया गया है।

