Delhi Police Alert : रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट पर बढ़ी सुरक्षा, यात्रा से पहले सभी यात्री जरूर पढ़ लें दिल्ली पुलिस की ये एडवाइजरी

नई दिल्ली। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट (Delhi Red Fort Blast) के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड (Alert Mode) पर हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा जांच में बढ़ोतरी के चलते अब रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट पर यात्रियों को समय से पहले पहुंचना होगा। संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद दुंबरे (Joint Police Commissioner Milind Dumbere) के अनुसार, यात्रियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

रेलवे स्टेशन: अपनी ट्रेन के तय समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचे।

मेट्रो स्टेशन: ट्रेन के समय से 20 मिनट पहले पहुंचें।

एयरपोर्ट (अंतरराष्ट्रीय उड़ानें): उड़ान के निर्धारित समय से तीन घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य रहेगा।

पुलिस का कहना है कि यह एडवाइजरी सुरक्षा जांच को सुचारू रूप से पूरा करने, आखिरी वक्त की भीड़ से बचने और यात्रियों की समय पर बोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वाहनों की सघन चेकिंग और लगेज की स्कैनिंग भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सहयोग करें और यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय का प्रावधान रखें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये सख्ती एहतियाती कदम है, जिससे राजधानी में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।