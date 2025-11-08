Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से घुटने लगा दम, कई इलाकों में AQI 400 पार

Delhi Pollution: दिल्ली में फिर से दम घुटने लगा है।​ दिल्ली की हवा फिर ‘जहरीली’ हो गयी है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में एक्यूआई का स्तर 400 को पार कर गया। एक्यूआई का 400 के स्तर को पार करना जहरीली हवा की श्रेणी में माना जाता है। इसे गंभीर श्रेणी में हवा का होना भी कहते हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में प्रदूषण को लेकर स्थिति और ज्यादा खतरनाक होने वाली है।

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में हर दिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाने वाला 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 361 अंक रहा। इससे दिल्ली ‘रेड जोन’ में आ गई। दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। 24 घंटे के दौरान इसमें 39 अंकों की तेज बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को 5 बजे एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया।

बता दें कि, अलीपुर, बवाना, बुराड़ी क्रासिंग, आईटीओ, जहांगीरपुरी, नरेला, नेहरू नगर, रोहिणी, विवेक विहार और वजीरपुर जैसे इलाकों में शाम पांच बजे एक्यूआई का स्तर 400 को पार कर गया।