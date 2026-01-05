  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Delhi Riots 2020: उमर खालिदा और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बाकी 5 आरोपियों को मिली जमानत

Delhi Riots 2020: उमर खालिदा और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बाकी 5 आरोपियों को मिली जमानत

Delhi Riots 2020: सुप्रीम कोर्ट ने आज साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम समेत पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम को छोड़कर बाकी पांच आरोपियों को जमानत मिल गयी है। खालिद और इमाम को अभी जेल में रहना होगा। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Delhi Riots 2020: सुप्रीम कोर्ट ने आज साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम समेत पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम को छोड़कर बाकी पांच आरोपियों को जमानत मिल गयी है। खालिद और इमाम को अभी जेल में रहना होगा।

पढ़ें :- Delhi Riots: उमर खालिद को दिल्ली की कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, 14 दिन की आज़ादी में कई शर्तें शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बाकी पांच लोगों, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने कहा, “दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम दूसरे आरोपियों के मुकाबले गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं।” कोर्ट ने कहा कि कथित अपराधों में उनकी भूमिका “मुख्य” थी। इन दोनों के मामले में, हालांकि जेल की अवधि लगातार और लंबी है, लेकिन यह संवैधानिक आदेश का उल्लंघन नहीं करती है और न ही कानूनों के तहत वैधानिक रोक को खत्म करती है।

कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए, दोनों को ट्रायल कोर्ट में फिर से जमानत के लिए अप्लाई करने की इजाज़त दी है, जब इस मामले में सभी प्रॉसिक्यूशन गवाहों की जांच पूरी हो जाए या किसी भी हालत में एक साल बाद। बता दें कि साल 2020 में दिल्ली में ये दंगे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के बीच भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

ये उमर खालिद और शरजील इमाम व अन्य पांच आरोपी दंगों में अपनी कथित भूमिका के लिए पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं। सभी आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मकर संक्रांति बाद 43 साल बाद गांधी परिवार होगा एकजुट! पूर्व भाजपा सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज

मकर संक्रांति बाद 43 साल बाद गांधी परिवार होगा एकजुट! पूर्व भाजपा...

दिल्ली में PM मोदी से CM योगी ने की शिष्टाचार भेंट, BJP के कार्यकारी अध्यक्ष और गृहमंत्री से भी करेंगे मुलाकात

दिल्ली में PM मोदी से CM योगी ने की शिष्टाचार भेंट, BJP...

बांग्लादेश में IPL बैन, भारत में टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने पर भी है अड़ा

बांग्लादेश में IPL बैन, भारत में टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने पर...

कल्याण सिंह की जयंती: सीएम योगी बोले-'बाबूजी' का कार्यकाल राष्ट्रवादी मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा

कल्याण सिंह की जयंती: सीएम योगी बोले-'बाबूजी' का कार्यकाल राष्ट्रवादी मिशन को...

किन लोगों के पैर छूने से नष्ट हो जाते हैं आपके पुण्य? प्रेमानंद महाराज से जानें

किन लोगों के पैर छूने से नष्ट हो जाते हैं आपके पुण्य?...

IRCTC घोटाला केस में लालू को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

IRCTC घोटाला केस में लालू को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने...