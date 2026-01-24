‘डिलीवरी बॉय: पिज़्ज़ा ऑन टाइम’ – डिजिटल युग का थ्रिल, अंत तक सस्पेंस

मुंबई। जियो पर रिलीज़ हुई मिस्ट्री थ्रिलर डिलीवरी बॉय: पिज़्ज़ा ऑन टाइम आज के डिजिटल दौर के डर, अकेलेपन और अविश्वास को सस्पेंस की परतों में लपेटकर पेश करती है। मुग्धा गोडसे और मान सिंह स्टारर यह फिल्म एक साधारण-सी घटना को खौफनाक अनुभव में बदल देती है, जहां हर किरदार शक के घेरे में है।

कहानी रिया (एडिन रोज़) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पति के बाहर रहने के दौरान अकेलेपन से जूझती है और ऑनलाइन चैटिंग के ज़रिये समय बिताने लगती है। शुरुआत सामान्य लगती है, लेकिन धीरे-धीरे एक अनजान मौजूदगी उसे असहज करने लगती है। इसी बीच उसके दरवाज़े पर एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ऐसा ऑर्डर लेकर आता है, जो उसने कभी किया ही नहीं। यहीं से कहानी रहस्य और डर के गहरे साए में उतर जाती है।

मुग्धा गोडसे ने जिया के किरदार में भय, मानसिक दबाव और असमंजस को बेहद प्रभावी ढंग से निभाया है। वहीं मान सिंह—जो फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कहानीकार भी हैं—अपनी सधी हुई परफॉर्मेंस से सस्पेंस को और पेचीदा बनाते हैं। मनाली, महाबलेश्वर और उत्तर प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन्स पर फिल्माई गई यह कहानी दिखाती है कि डिजिटल युग में एक छोटी-सी चूक भी कितना बड़ा खतरा बन सकती है। मजबूत कहानी और तकनीकी मजबूती के साथ यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है।