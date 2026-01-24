  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. ‘डिलीवरी बॉय: पिज़्ज़ा ऑन टाइम’ – डिजिटल युग का थ्रिल, अंत तक सस्पेंस

‘डिलीवरी बॉय: पिज़्ज़ा ऑन टाइम’ – डिजिटल युग का थ्रिल, अंत तक सस्पेंस

जियो पर रिलीज़ हुई मिस्ट्री थ्रिलर डिलीवरी बॉय: पिज़्ज़ा ऑन टाइम आज के डिजिटल दौर के डर, अकेलेपन और अविश्वास को सस्पेंस की परतों में लपेटकर पेश करती है। मुग्धा गोडसे और मान सिंह स्टारर यह फिल्म एक साधारण-सी घटना को खौफनाक अनुभव में बदल देती है, जहां हर किरदार शक के घेरे में है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। जियो पर रिलीज़ हुई मिस्ट्री थ्रिलर डिलीवरी बॉय: पिज़्ज़ा ऑन टाइम आज के डिजिटल दौर के डर, अकेलेपन और अविश्वास को सस्पेंस की परतों में लपेटकर पेश करती है। मुग्धा गोडसे और मान सिंह स्टारर यह फिल्म एक साधारण-सी घटना को खौफनाक अनुभव में बदल देती है, जहां हर किरदार शक के घेरे में है।

पढ़ें :- 37 साल बाद रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की ऐतिहासिक टक्कर, ‘हम में शहंशाह कौन’ का सिनेमाघरों में आग़ाज़

कहानी रिया (एडिन रोज़) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पति के बाहर रहने के दौरान अकेलेपन से जूझती है और ऑनलाइन चैटिंग के ज़रिये समय बिताने लगती है। शुरुआत सामान्य लगती है, लेकिन धीरे-धीरे एक अनजान मौजूदगी उसे असहज करने लगती है। इसी बीच उसके दरवाज़े पर एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ऐसा ऑर्डर लेकर आता है, जो उसने कभी किया ही नहीं। यहीं से कहानी रहस्य और डर के गहरे साए में उतर जाती है।

मुग्धा गोडसे ने जिया के किरदार में भय, मानसिक दबाव और असमंजस को बेहद प्रभावी ढंग से निभाया है। वहीं मान सिंह—जो फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कहानीकार भी हैं—अपनी सधी हुई परफॉर्मेंस से सस्पेंस को और पेचीदा बनाते हैं। मनाली, महाबलेश्वर और उत्तर प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन्स पर फिल्माई गई यह कहानी दिखाती है कि डिजिटल युग में एक छोटी-सी चूक भी कितना बड़ा खतरा बन सकती है। मजबूत कहानी और तकनीकी मजबूती के साथ यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

37 साल बाद रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की ऐतिहासिक टक्कर, ‘हम में शहंशाह कौन’ का सिनेमाघरों में आग़ाज़

37 साल बाद रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की ऐतिहासिक टक्कर, ‘हम में शहंशाह कौन’...

‘डिलीवरी बॉय: पिज़्ज़ा ऑन टाइम’ - डिजिटल युग का थ्रिल, अंत तक सस्पेंस

‘डिलीवरी बॉय: पिज़्ज़ा ऑन टाइम’ - डिजिटल युग का थ्रिल, अंत तक...

फिल्म बार्डर-2 में पहले ही दिन बनाया रिकार्ड, ओपनिंग डे पर ही कमाएं 32.10 करोड़ रुपए

फिल्म बार्डर-2 में पहले ही दिन बनाया रिकार्ड, ओपनिंग डे पर ही...

Actor KRK Arrested : ओशिवारा गोलीबारी के केस में कमाल आर खान गिरफ्तार, आज पुलिस एक्टर को कोर्ट में करेगी पेश

Actor KRK Arrested : ओशिवारा गोलीबारी के केस में कमाल आर खान...

फिल्म बॉर्डर-2 देख रो पड़े दर्शक, सिनेमाघरों के बाहर लोगोंं ने जमकर की वरुण धवन की तारिफ

फिल्म बॉर्डर-2 देख रो पड़े दर्शक, सिनेमाघरों के बाहर लोगोंं ने जमकर...

सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के गाने का टीजर रिलीज, गणतंत्र दिवस से ठीक पहले रिलीज होगा पूरा गाना

सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के गाने का टीजर रिलीज,...