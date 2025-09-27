  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. गांव गांव में डेंगू मलेरिया का कहर, 202 ग्राम पंचायतें प्रभावित, स्वास्थ्य विभाग ने की पुष्टि, प्रशासन ने संभाली कमान

सीडीओ ने चयनित ग्राम पंचायतों में  नियमित रूप से गांव-गांव जाकर देख ग्राम पंचायत अधिकारी सफाई व्यवस्था. 137 ग्राम पंचायतों पहले दिन चला अभियान 26 सितंबर से 2 अक्टूबर चलाया जाएगा सफाई अभियान किसी स्तर लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद :- जनपद में डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों ने एक बार फिर प्रशासन की नींद उड़ा दी है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले की 202 ग्राम पंचायतों में डेंगू और मलेरिया के मामलों की पुष्टि हो चुकी है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल एक्शन लेते हुए पंचायती राज विभाग को सक्रिय कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित डेंगू,मलेरिया संवेदनशील ग्राम पंचायतों की सूची पंचायत राज अधिकारियों को सौंप दी गई है. इसके बाद गांव-गांव में सफाई, एंटी-लार्वा छिड़काव और फॉगिंग का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है.

26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025  जिले चयनित ग्राम पंचायतों में फेली गंदगी को अभियान चलाकर साफ किया जाएगा. जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर जिले 202 ग्राम पंचायतों में  डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी फैलने की स्वास्थ्य विभाग की ओर पुष्टि की है. जिस को देखते हुए तत्काल हर ग्राम पंचायत में 5-5 सफाई कर्मियों की टीमें गठित की हैं. साथ ही संवेदनशील ग्राम पंचायतों में 8 से 10 सफाई कर्मियों व अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती की गई है. ये टीमें घर घर जाकर कूड़ा हटाने,नालियों की सफाई और एंटी लार्वा छिड़काव का कार्य कर रही हैं. जहां पर कूड़े के ढेर जमा थे, वहां ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी मशीनों के माध्यम से कूड़ा हटाया गया. नालियों में जलभराव और गंदगी वाले स्थानों पर विशेष रूप से फॉगिंग की जा रही है, ताकि मच्छरों के पनपने की संभावना को कम किया जा सके.

137 ग्राम पंचायतों में चलाया विशेष अभियान:- 

202 में से 137 ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर डेंगू,मलेरिया संवेदनशील  विशेष रूप से साफ सफाई कराई गई. अभियान में विकासखंडवार रोस्टर के अनुसार टीमें लगाई गईं. जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. इस अभियान में सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि लोगों को बीमारी से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया है. टीम में शामिल पंचायत सचिव सहायक विकास अधिकारी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर और टंकियों की नियमित सफाई करें और बुखार होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं.

मुख्य विकास अधिकारी की निगरानी में ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था :- 

मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी ने बताया डेंगू और मलेरिया बीमारी की त्योहारों से पहले कड़ी निगरानी की जाएगी. 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चल रहे अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि आगामी त्योहारों (जैसे दुर्गा पूजा, गांधी जयंती) के दौरान कोई स्वास्थ्य संकट न उत्पन्न हो. डीपीआरओ को स्प्ष्ट निर्देशित करते हुए कहा कि सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को नियमित रूप से ग्राम पंचायतों में भ्रमण करने और सफाई व्यवस्था की निगरानी करने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि यदि कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई  की जाएगी.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

