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उप प्रधानमंत्री डार ने ईरान के विदेश मंत्री का किया स्वागत, शांति वार्ता को लेकर दोनों देशों के बीच होगी बातचीत

पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का इस्लामाबाद में स्वागत किया और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता पर सार्थक वार्ता की उम्मीद जताई।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। ​पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का इस्लामाबाद में स्वागत किया और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता पर सार्थक वार्ता की उम्मीद जताई। विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने बताया कि उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री का स्वागत सेना प्रमुख असीम मुनीर और आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी के साथ मिलकर किया। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी।

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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शुक्रवार को Islamabad पहुंचे। इस संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय हालात और शांति प्रयासों पर चर्चा के लिए शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस दौरे के दौरान मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनके साथ ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बघई भी मौजूद हैं। विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे इस यात्रा के दौरान होने वाली बातचीत को लेकर आशान्वित हैं, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक होगी। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद दौरे के बाद अब्बास अराघची अपने क्षेत्रीय दौरे के तहत Muscat और Moscow भी जाएंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब क्षेत्र में बदलते हालात को देखते हुए पाकिस्तान और ईरान दोनों देश शांति और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं।

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