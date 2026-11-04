  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. पुछल्ले बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर की तूफानी पारी के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी 185 रन पर सिमटी

पुछल्ले बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर की तूफानी पारी के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी 185 रन पर सिमटी

न्यूजीलैंड की पारी 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई। स्कोर और भी कम होता, लेकिन आखिरी में ब्लेयर टिकनर (Blair Tickner) की तूफानी पारी ने कीवियों को 180 के पार पहुंचाया। भारत को न्यूजीलैंड के शीर्षक्रम और मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने इतना परेशान नहीं किया, जितना परेशन 11वें नंबर पर आए ब्लेयर टिकनर ने किया।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की पारी 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई। स्कोर और भी कम होता, लेकिन आखिरी में ब्लेयर टिकनर (Blair Tickner) की तूफानी पारी ने कीवियों को 180 के पार पहुंचाया। भारत को न्यूजीलैंड के शीर्षक्रम और मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने इतना परेशान नहीं किया, जितना परेशन 11वें नंबर पर आए ब्लेयर टिकनर ने किया। न्यूजीलैंड (New Zealand) का स्कोर एक वक्त नौ विकेट पर 146 रन था। इसके बाद टिकनर ने जैकब डफी के साथ 10वें विकेट के लिए 31 गेंद में 39 रन की साझेदारी निभाई। टिकनर 23 गेंद में एक चौका और चार छक्के की मदद से 34 रन की तूफानी पारी खेलकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। उन्हें गुरनूर बराड़ ने विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच कराया। डफी 15 रन बनाकर नाबाद रहे।

पढ़ें :- विराट वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में तीसरे नंबर पर ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ पांच बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। टिम साइफर्ट 43 गेंद में तीन चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन, डेरिल मिचेल 41 गेंद में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 28 रन और ग्लेन फिलिप्स 51 गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा टिकनर और डफी ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। विल यंग नौ रन, हेनरी निकोल्स नौ रन, टॉम लाथम तीन रन, कप्तान मिचेल सैंटनर चार रन, नाथन स्मिथ एक रन और काइल जेमीसन एक रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने चार विकेट लिए, जबकि गुरनूर बराड़ को तीन विकेट मिले। अंशुल कंबोज (Anshul Kamboj) को दो विकेट मिले।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विराट वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में तीसरे नंबर पर ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

विराट वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में तीसरे नंबर पर ऐसा कारनामा करने वाले...

पुछल्ले बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर की तूफानी पारी के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी 185 रन पर सिमटी

पुछल्ले बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर की तूफानी पारी के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी...

IND vs NZ : दोपहर या शाम में नहीं, कल इतने बजे शुरू होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे; जानें- टाइम और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल

IND vs NZ : दोपहर या शाम में नहीं, कल इतने बजे...

हार्दिक पांड्या के न होने से बिगड़ा टीम इंडिया का बैलेंस! कप्तान शुभमन गिल के बयान से चर्चा तेज

हार्दिक पांड्या के न होने से बिगड़ा टीम इंडिया का बैलेंस! कप्तान...

Viral : विराट कोहली यूं ही नहीं है दुनिया के सबसे ज्यादा पसंदीदा क्रिकेटर्स, फैंस के पास पहुंचकर दिए ऑटोग्राफ

Viral : विराट कोहली यूं ही नहीं है दुनिया के सबसे ज्यादा...

Glenn Maxwell Retires : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑल राउंडर मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, BBL में जारी रखेंगे खेलना

Glenn Maxwell Retires : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑल राउंडर मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय...