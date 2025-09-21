बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) के सचिव देवजीत सैकिया (Secretary Devjit Saikia) ने कहा कि उन्होंने बोर्ड के आगामी चुनावों में सचिव पद लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होने कहा कि उनके सहयोगियों ने उन पर अपना विश्वास जताया है। सैकिया बोर्ड के चुनावों से पहले बीसीसीआई मुख्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। यह चुनाव 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के दिन होंगे। चुनावों के बारे में मीडिया से बात करते हुए सैकिया ने कहा कि मैंने सचिव पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। कई लोग सभी पदों के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रविवारा शाम चार बजे तक थी।

देवजीत सैकिया ने पिछले साल बीसीसीआई के सचिव के रूप में जय शाह की जगह ली थी, क्योंकि शाह ने दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council) के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास ने रविवार को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) के सचिव देवजीत सैकिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मिथुन मन्हास (mithun manhas) ने मेरे सामने अपना नामांकन दाखिल किया। मन्हास वर्तमान में शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं, जो अगस्त में रोजर बिन्नी (roger binney) के पद छोड़ने के बाद से खाली है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (BCCI Vice President Rajeev Shukla) इस बीच अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक अन्य पूर्व क्रिकेटर के भी बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें पूर्व भारतीय स्पिनर रघुराम भट को कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना है। भट वर्तमान में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रमुख हैं। मन्हास जो अगले महीने 46 वर्ष के हो जाएंगे, क्रिकेट प्रशासन से निकटता से जुड़े रहे हैं। वह बीसीसीआई द्वारा नियुक्त उप-समिति का हिस्सा हैं जो जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ की देखरेख करते है।