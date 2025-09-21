  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि उन्होंने बोर्ड के आगामी चुनावों में सचिव पद लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होने कहा कि उनके सहयोगियों ने उन पर अपना विश्वास जताया है। सैकिया बोर्ड के चुनावों से पहले बीसीसीआई मुख्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। यह चुनाव 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के दिन होंगे। चुनावों के बारे में मीडिया से बात करते हुए सैकिया ने कहा कि मैंने सचिव पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) के सचिव देवजीत सैकिया (Secretary Devjit Saikia) ने कहा कि उन्होंने बोर्ड के आगामी चुनावों में सचिव पद लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होने कहा कि उनके सहयोगियों ने उन पर अपना विश्वास जताया है। सैकिया बोर्ड के चुनावों से पहले बीसीसीआई मुख्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। यह चुनाव 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के दिन होंगे। चुनावों के बारे में मीडिया से बात करते हुए सैकिया ने कहा कि मैंने सचिव पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। कई लोग सभी पदों के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रविवारा शाम चार बजे तक थी।
देवजीत सैकिया ने पिछले साल बीसीसीआई के सचिव के रूप में जय शाह की जगह ली थी, क्योंकि शाह ने दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council) के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास ने रविवार को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) के सचिव देवजीत सैकिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मिथुन मन्हास (mithun manhas) ने मेरे सामने अपना नामांकन दाखिल किया। मन्हास वर्तमान में शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं, जो अगस्त में रोजर बिन्नी (roger binney) के पद छोड़ने के बाद से खाली है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (BCCI Vice President Rajeev Shukla) इस बीच अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक अन्य पूर्व क्रिकेटर के भी बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें पूर्व भारतीय स्पिनर रघुराम भट को कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना है। भट वर्तमान में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रमुख हैं। मन्हास जो अगले महीने 46 वर्ष के हो जाएंगे, क्रिकेट प्रशासन से निकटता से जुड़े रहे हैं। वह बीसीसीआई द्वारा नियुक्त उप-समिति का हिस्सा हैं जो जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ की देखरेख करते है।

पढ़ें :- Asia Cup 2025 : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का मुकाबला शुरू होने से पहले बड़ा बयान, बोले-"भारत मैच जीतेगा"

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

Asia Cup 2025 : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का मुकाबला शुरू होने से पहले बड़ा बयान, बोले-

Asia Cup 2025 : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का मुकाबला शुरू होने...

IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का इस दिन होगा ऐलान, BCCI ने किया कंफर्म

IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए...

BCCI Elections: बीसीसीआई के कौन-से पद के लिए किसने किया नामांकन? राजीव शुक्ला ने दी जानकारी

BCCI Elections: बीसीसीआई के कौन-से पद के लिए किसने किया नामांकन? राजीव...

IND vs PAK Playing XI: आज एशिया कप में फिर भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, दोनों टीमों में बदलाव तय

IND vs PAK Playing XI: आज एशिया कप में फिर भारत और...

Mithun Manhas: कौन हैं मिथुन मन्हास? जिनका BCCI का नया बॉस बनना तय, जानें- इनके बारे में

Mithun Manhas: कौन हैं मिथुन मन्हास? जिनका BCCI का नया बॉस बनना...