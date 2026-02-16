सोनौली में DGGI की 10 घंटे की ताबड़तोड़ छापेमारी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से दस्तावेज़ व कंप्यूटर जब्त—एक युवक हिरासत में

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: महराजगंज जिले के भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र अंतर्गत सोनौली में सोमवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI), लखनऊ की टीम ने एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय पर करीब दस घंटे लंबी छापेमारी कर भारी हलचल मचा दी। इस दौरान टीम ने एक युवक को हिरासत में लिया तथा कंप्यूटर, हार्ड डिस्क सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।

सूत्रों के अनुसार, सोमवार सुबह लगभग 9 बजे एसआईओ के. एम. यादव के नेतृत्व में DGGI की टीम सर्च वारंट के साथ सोनौली पहुंची और ‘देवकीनंदन ट्रांसपोर्ट’ कार्यालय में गहन जांच शुरू की। प्रारंभिक तलाशी में संबंधित व्यक्ति के मौके पर न मिलने पर टीम ने नौतनवां स्थित आवास से ट्रांसपोर्ट एजेंट को हिरासत में लेकर कार्यालय पहुंचाया, जिसके बाद कार्रवाई और तेज हो गई।

करीब पूरे दिन चली छापेमारी में टीम ने कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लेनदेन से जुड़े अभिलेख और अन्य वित्तीय दस्तावेज ज़ब्त किए। शाम लगभग 7 बजे, टीम जब्त सामग्री और हिरासत में लिए गए युवक के साथ सोनौली से रवाना हुई।

सूत्र बताते हैं कि कार्रवाई जीएसटी चोरी और फर्जी रिफंड से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा है। कई फर्मों के जीएसटी खातों में गंभीर अनियमितताओं और संभावित हेराफेरी के संकेत मिले हैं। हालांकि DGGI अधिकारियों ने फिलहाल किसी भी आधिकारिक बयान से इनकार किया है।

जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद पूरा मामला सामने आने की संभावना जताई जा रही है।