  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Dharmendra Health : दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से पहुंचे घर , परिवार ने निजता की मांग की

Dharmendra Health : दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से पहुंचे घर , परिवार ने निजता की मांग की

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 89 वर्षीय दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Dharmendra Health  : दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 89 वर्षीय दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 10 नवंबर को उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभिनेता के परिजनों ने घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का फैसला किया है। दिग्गज अभिनेता के  फैंस उनके घर के बाहर मौजूद  हैं। कई फैंस इस दौरान एक्टर की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करते नजर आए।

पढ़ें :- BMC Elections : बीजेपी में संगठन में किया बड़ा फेरबदल, मुंबई यूनिट में 4 नए महासचिव नियुक्त किए

धर्मेंद्र के छह बच्चे हैं – सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता, अजीता, ईशा देओल और अहाना देओल। सनी और बॉबी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे हैं, जबकि ईशा और अहाना हेमा मालिनी से उनकी शादी के बेटे हैं। अजीत और विजेता को छोड़कर, जो विदेश में रहते हैं, सभी ने फिल्म उद्योग में अलग-अलग स्तर पर उपस्थिति बनाए रखी है।

देओल परिवार के आधिकारिक बयान में कहा गया है, “श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वह घर पर ही अपना स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे किसी भी तरह की अटकलों से बचें और इस दौरान उनकी और परिवार की निजता का सम्मान करें। हम उनके निरंतर स्वास्थ्य लाभ, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की सराहना करते हैं। कृपया उनका सम्मान करें क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं।”

परिवार ने भी इस बाबत ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। धर्मेंद्र के घर वापस आने के कुछ ही देर बाद लेखक-निर्देशक गुड्डू धनोआ उनके जुहू स्थित घर पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभिनेता की हालत में सुधार हो रहा है।

पढ़ें :- UP Board Exam 2026 : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बदला शेड्यूल, अलग-अलग पालियों में होगी हिंदी परीक्षा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dharmendra Health : दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से पहुंचे घर , परिवार ने निजता की मांग की

Dharmendra Health : दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से पहुंचे घर , परिवार ने निजता...

Bobby Deol Video : पिता धर्मेंद्र की हालत देख रोते हुए नजर आएं बॉबी देओल , जाने कैसे है ही-मैन की हालत?

Bobby Deol Video : पिता धर्मेंद्र की हालत देख रोते हुए नजर...

अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाह फैलाने वालों पर फूटा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा

अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाह फैलाने वालों पर फूटा सांसद शत्रुघ्न...

Bigboss 19 Eviction: बिगबॉस घर से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, मिड वीक में क्यों हुआ एविक्शन?

Bigboss 19 Eviction: बिगबॉस घर से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, मिड वीक...

इसे काम मत दो मनहूस ...... गौरव खन्ना को लेकर राजन शाही ने किया बड़ा खुलासा

इसे काम मत दो मनहूस ...... गौरव खन्ना को लेकर राजन शाही...

निर्देशक एसएस राजामौली के फिल्म ग्लोब ट्रॉटर में अभिनेत्री श्रुति हासन ने एक गाने में दी अपनी आवाज

निर्देशक एसएस राजामौली के फिल्म ग्लोब ट्रॉटर में अभिनेत्री श्रुति हासन ने...