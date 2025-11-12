Dharmendra Health : दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से पहुंचे घर , परिवार ने निजता की मांग की

Dharmendra Health : दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 89 वर्षीय दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 10 नवंबर को उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभिनेता के परिजनों ने घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का फैसला किया है। दिग्गज अभिनेता के फैंस उनके घर के बाहर मौजूद हैं। कई फैंस इस दौरान एक्टर की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करते नजर आए।

धर्मेंद्र के छह बच्चे हैं – सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता, अजीता, ईशा देओल और अहाना देओल। सनी और बॉबी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे हैं, जबकि ईशा और अहाना हेमा मालिनी से उनकी शादी के बेटे हैं। अजीत और विजेता को छोड़कर, जो विदेश में रहते हैं, सभी ने फिल्म उद्योग में अलग-अलग स्तर पर उपस्थिति बनाए रखी है।

देओल परिवार के आधिकारिक बयान में कहा गया है, “श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वह घर पर ही अपना स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे किसी भी तरह की अटकलों से बचें और इस दौरान उनकी और परिवार की निजता का सम्मान करें। हम उनके निरंतर स्वास्थ्य लाभ, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की सराहना करते हैं। कृपया उनका सम्मान करें क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं।”

परिवार ने भी इस बाबत ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। धर्मेंद्र के घर वापस आने के कुछ ही देर बाद लेखक-निर्देशक गुड्डू धनोआ उनके जुहू स्थित घर पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभिनेता की हालत में सुधार हो रहा है।