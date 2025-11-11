Dharmendra Passes Away: नहीं रहे बॉलीवुड के ही-मैन, 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र ने ली अंतिम सांसें

Dharmendra Passes Away: ही-मैन के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में भर्ती थे। सोमवार को उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थे। उन्हें ICU वेंटिलेटर (ICU Ventilator) पर शिफ्ट किया गया था। धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

अभिनेता धर्मेंद्र ने 7 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. जिसमें ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘सीता और गीता’, ‘धरम वीर’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। अपने करियर में धर्मेंद्र ने एक्शन फिल्में खूब की हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा का ही-मैन कहा जाता है। इसके अलावा ‘चुपके चुपके(1975)’ प्रतिज्ञा (1975) से लेकर ‘यमला पगला दीवाना (2011)’ तक कई कॉमेडी भी की हैं। 80 और 90 के दशक में आकर धर्मेंद्र कैरेक्टर्स रोल में नजर आने लगे। इस दशक में भी वह बड़े पर्दे पर खूब सक्रिय रहे, उनकी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है।

इसमें ‘प्यार किया तो डरना क्या?’ ‘लाइफ इन ए मेट्रो’, ‘जाॅनी गद्दार’ और ‘अपने’ जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं। साल 2023 में वह फिल्म ‘रॉकी रानी की प्रेम कहानी’ में नजर आए, शबाना आजमी के साथ इस फिल्म में किसिंग सीन देखकर उन्होंने हंगामा ही मचा दिया था। साल 2025 में उनकी एक फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज होगी।