Dhruv Jurel: आगामी टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना मुश्किल

IND vs SA Test Series: शुभमन गिल की अगुवाई भारतीय टीम को आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर 2025 से होने जा रही है। चोट से उभरने के बाद स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज में वापसी करने जा रहे हैं। ऐसे में विकेटकीपर के रूप में वह पहली पसंद होंगे और वह टीम के उपकप्तान भी हैं। हालांकि, युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने अपने हालिया प्रदर्शन के बदौलत टीम में जगह लगभग पक्की कर ली है।

दरअसल, ध्रुव जुरेल को अब तक टीम में मौके ऋषभ पंत की गैर-मौजूदगी में ही मिले हैं और उन्होंने टीम को कभी निराश नहीं किया। अपनी तमाम उपलब्धियों और टेस्ट क्रिकेट में लगभग 50 के औसत के बावजूद, जुरेल टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं। क्योंकि, टीम में एक ही विकेटकीपर खिलाने और ऑलराउंडर के साथ प्लेइंग इलेवन को संतुलित करने की रणनीति के तहत उन्हें बाहर बिठाया जाता रहा है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पहले उनका नाम चर्चा में है। इसकी वजह साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफ़िशियल टेस्ट की दोनों पारियों जुझारू शतकीय पारी है।

जुरेल की ये दोनों शतकीय पारी ऐसे वक्त में आयी जब इंडिया ए को सुरक्षित स्थिति में पहुंचाना था। खास तौर पर पहली पारी में उनके प्रदर्शन ने भारत ए को उस समय सुरक्षित स्थिति में पहुँचा दिया जब वे 126/7 के स्कोर पर गहरे संकट में थे। पहली पारी में, जुरेल ने आखिरी तीन विकेटों के लिए 129 रन जोड़े, जबकि दूसरी पारी में, उन्होंने हर्ष दुबे के साथ मिलकर 184 रनों की संभावित मैच जिताऊ साझेदारी की। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर खींचा होगा। इसके बावजूद उन्हें टीम में मौका नहीं मिलता तो ये बेहद निराशाजनक होगा।

बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर 2025 सुबह 09:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।