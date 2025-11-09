  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Dhruv Jurel: आगामी टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना मुश्किल

Dhruv Jurel: आगामी टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना मुश्किल

IND vs SA Test Series: शुभमन गिल की अगुवाई भारतीय टीम को आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर 2025 से होने जा रही है। चोट से उभरने के बाद स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज में वापसी करने जा रहे हैं। ऐसे में विकेटकीपर के रूप में वह पहली पसंद होंगे और वह टीम के उपकप्तान भी हैं। हालांकि, युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने अपने हालिया प्रदर्शन के बदौलत टीम में जगह लगभग पक्की कर ली है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs SA Test Series: शुभमन गिल की अगुवाई भारतीय टीम को आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर 2025 से होने जा रही है। चोट से उभरने के बाद स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज में वापसी करने जा रहे हैं। ऐसे में विकेटकीपर के रूप में वह पहली पसंद होंगे और वह टीम के उपकप्तान भी हैं। हालांकि, युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने अपने हालिया प्रदर्शन के बदौलत टीम में जगह लगभग पक्की कर ली है।

पढ़ें :- IND vs SA Test Series: कब और कहां देख पाएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? जानें- शेड्यूल व लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल

दरअसल, ध्रुव जुरेल को अब तक टीम में मौके ऋषभ पंत की गैर-मौजूदगी में ही मिले हैं और उन्होंने टीम को कभी निराश नहीं किया। अपनी तमाम उपलब्धियों और टेस्ट क्रिकेट में लगभग 50 के औसत के बावजूद, जुरेल टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं। क्योंकि, टीम में एक ही विकेटकीपर खिलाने और ऑलराउंडर के साथ प्लेइंग इलेवन को संतुलित करने की रणनीति के तहत उन्हें बाहर बिठाया जाता रहा है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पहले उनका नाम चर्चा में है। इसकी वजह साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफ़िशियल टेस्ट की दोनों पारियों जुझारू शतकीय पारी है।

जुरेल की ये दोनों शतकीय पारी ऐसे वक्त में आयी जब इंडिया ए को सुरक्षित स्थिति में पहुंचाना था। खास तौर पर पहली पारी में उनके प्रदर्शन ने भारत ए को उस समय सुरक्षित स्थिति में पहुँचा दिया जब वे 126/7 के स्कोर पर गहरे संकट में थे। पहली पारी में, जुरेल ने आखिरी तीन विकेटों के लिए 129 रन जोड़े, जबकि दूसरी पारी में, उन्होंने हर्ष दुबे के साथ मिलकर 184 रनों की संभावित मैच जिताऊ साझेदारी की। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर खींचा होगा। इसके बावजूद उन्हें टीम में मौका नहीं मिलता तो ये बेहद निराशाजनक होगा।

बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर 2025 सुबह 09:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

पढ़ें :- BREAKING: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में एक पारी और 140 रनों से हराया, जड़ेजा ने बल्ले के बाद गेंद से किया कमाल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dhruv Jurel: आगामी टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना मुश्किल

Dhruv Jurel: आगामी टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन से...

Bariatric Surgery : श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा का बैरिएट्रिक सर्जरी ने बदल दिया पूरा लुक, जानिए विस्तार से इसके बारे में

Bariatric Surgery : श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा का बैरिएट्रिक सर्जरी...

'एक दिन हम कहेंगे- ऋचा भारत की कप्तान...' सौरव गांगुली ने वर्ल्ड चैंपियन विकेटकीपर को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

'एक दिन हम कहेंगे- ऋचा भारत की कप्तान...' सौरव गांगुली ने वर्ल्ड...

IND vs SA Test Series: कब और कहां देख पाएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? जानें- शेड्यूल व लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल

IND vs SA Test Series: कब और कहां देख पाएंगे भारत बनाम...

IND vs AUS: बारिश में धुला पांचवां टी20आई मैच, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

IND vs AUS: बारिश में धुला पांचवां टी20आई मैच, भारत ने 2-1...

अभिषेक शर्मा के नाम हुआ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे

अभिषेक शर्मा के नाम हुआ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या और मैक्सवेल...